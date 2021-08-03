«Вніс мізерний вклад – перерізав пуповину» – Сергій Середа ексклюзивно про первістка

У ведучого Нового каналу та його дружини – випускниці «Фабрики зірок», співачки MamaRika народився син

Співачка MamaRika та метрдотель реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Сергій Середа вперше стали батьками. Подружжя радіє народженню сина, кажуть, що тепер вони офіційно найщасливіші.

Сергій Середа став метрдотелем «Пекельної кухні»

– Не знаю чи можна поділитися усіма нашими емоціями в тексті, або вголос, – розповідає ведучий Нового каналу. – Здається, люди ще не придумали тих слів, якими можна було б описати щастя, що нас спіткало! Скажу тільки одне, те що повторював малюку впродовж його першої години в цьому світі: «Спасибі, що вибрав нас!»

Подружжя не планувало партнерські пологи. Та Сергій весь час знаходився неподалік.

– Чекав із зворотного боку дверей пологового залу, – каже новоспечений татусь. – Це рішення ми прийняли на нашій з Настею сімейній раді. В момент, коли потрібно було перерізати пуповину, я все таки зайшов та вніс свій мізерний внесок, який абсолютно неможливо порівняти з тим геройством, через яке пройшла дружина. Я і до пологів був впевнений, що жінки – це супергеройки. Тепер, коли «заглянув за лаштунки», взагалі вважаю, що абсолютно всіх жінок, які народили, чоловіки повинні носити на руках!

Малюк народився із вагою 3500 кг та зростом в 55 см. З такими параметрами, як колись народився і сам Сергій Середа.

Вітаємо Сергія та співачку MamaRika з народженням сина. Бажаємо їм отримувати насолоду від батьківства, а малюку – здоров’я та спокійних ночей!

Дивіться прем’єру реаліті «Пекельна кухня» 6 вересня на Новому каналі