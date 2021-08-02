«Шукали туші вночі в селах»: як знімали проект «Пекельна кухня»

Команда реаліті розповіла, скільки продуктів використала на зйомках

6 вересня о 19:00 Новий канал покаже перший епізод реаліті «Пекельна кухня». 20 кухарів в ефірі будуть змагатися за звання Бога або Богині кулінарного Олімпу. Вершителем їхніх доль став строгий і справедливий Шеф Алекс Якутов. Щоб завоювати титул кулінарного гуру, кухарі пройшли чимало випробувань, але найскладніше було, коли ресторан кухні заповнювався відвідувачами. Кухарі всіляко намагалися їм догодити. Не завжди це вдавалося. Іноді вони псували продукти, за які розплачувалися покаранням від строгого Якутова. А скільки всього продуктів учасники використали на зйомках?

– На один епізод потрібно було приблизно 30 кг м’яса, 20 кг риби, 50 кг овочів і зелені, 40 л різноманітних масел, 40 кг молочних продуктів та 400 яєць, – розповідає керівник проекту Олена Синегіна.

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Якщо помножити ці цифри на 15 епізодів, виходить значний продуктовий кошик. Вдумайтеся: тільки яєць використали 6 тисяч!

– Одного разу ми спеціально шукали нерозібрані туші кролів, курей та перепілок, – розповідає Шеф Алекс Якутов. – Заради цього довелося їхати в села і просити їх у бабусь з дідусями. Найцікавіше, що туші ми шукали пізно ввечері. Наш візит лякав: ще б пак, незнайомці шукають туші серед ночі. Місцеві думали, що ми їх хочемо обдурити.

Заради якого епізоду довелося йти на подібні жертви – дивіться з 6 вересня о 19:00 в реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі.