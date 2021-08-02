Полуничний соус для м’яса: рецепт від Пекельного Шефа

Алекс Якутов розказав, як приготувати соус з червоною ягоди

Кислувато-солодкі ягідні соуси найчастіше подають на десерт, як додаток до млинців, сирників, каш. Але заправки на основі ягід прекрасно поєднуються за смаком з м’ясом, сиром, салатами. Вони додають блюдам неповторну пікантність і вишуканість. Найароматнішим виходить соус з полуниці. Саме його і радить приготувати Шеф “Пекельної кухні” (Новий канал) Алекс Якутов.

Інгредієнти:

1 кг – полуниці (або інших ягід)

0,5 ч. л. – солі

1 ст. л. – імбиру

1 ст. л. – бальзамічного оцту

100 г – цукру

1 шт. – перцю чилі

Половина лимону

Приготування:

Полуницю промийте, помістіть в каструлю і засипте цукром. Поставте на невеликий вогонь і, помішуючи, доведіть до кипіння. Коли цукор розчиниться, додайте тертий імбир, сіль і перець чилі без насіння. Варіть близько п’яти хвилин. Потім трохи остудіть і подрібніть все блендером до стану однорідного пюре. Перелийте вміст в сотейник або глибоку сковороду, додайте бальзамічний оцет і вичавлений з половини лимона сік. На невеликому вогні варите соус, помішуючи, до бажаної густоти. Це займе приблизно 15 хвилин. Остудіть соус і подавайте до страв

Фото: IStock

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