Полуничний соус для м’яса: рецепт від Пекельного Шефа
Алекс Якутов розказав, як приготувати соус з червоною ягоди
Кислувато-солодкі ягідні соуси найчастіше подають на десерт, як додаток до млинців, сирників, каш. Але заправки на основі ягід прекрасно поєднуються за смаком з м’ясом, сиром, салатами. Вони додають блюдам неповторну пікантність і вишуканість. Найароматнішим виходить соус з полуниці. Саме його і радить приготувати Шеф “Пекельної кухні” (Новий канал) Алекс Якутов.
Інгредієнти:
- 1 кг – полуниці (або інших ягід)
- 0,5 ч. л. – солі
- 1 ст. л. – імбиру
- 1 ст. л. – бальзамічного оцту
- 100 г – цукру
- 1 шт. – перцю чилі
- Половина лимону
Приготування:
- Полуницю промийте, помістіть в каструлю і засипте цукром. Поставте на невеликий вогонь і, помішуючи, доведіть до кипіння. Коли цукор розчиниться, додайте тертий імбир, сіль і перець чилі без насіння. Варіть близько п’яти хвилин.
- Потім трохи остудіть і подрібніть все блендером до стану однорідного пюре.
- Перелийте вміст в сотейник або глибоку сковороду, додайте бальзамічний оцет і вичавлений з половини лимона сік. На невеликому вогні варите соус, помішуючи, до бажаної густоти. Це займе приблизно 15 хвилин.
- Остудіть соус і подавайте до страв
Фото: IStock
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