Пекельний Шеф у вільний час рятує безпритульних тварин: «Повз біду не пройду»

До Дню безпородної собаки Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов розповів, як рятує безпритульних тварин

Цієї осені Алекс Якутов влаштує справжнє кулінарне пекло учасникам «Пекельної кухні» (Новий канал покаже реаліті в вересні 2021). З боку може здатися, що він байдужий сухар – настільки суворий з кухарями. Але гнів на милість Шеф змінює не тільки, коли бачить добре приготовану страву. Особливо мімімішним він стає з собаками.

– З дружиною ми разом допомагаємо безпритульним тваринам, – розповідає Алекс. – Якщо Аля побачила цуценят на вулиці – це все! Ми їх підбираємо, веземо до ветеринара, стерилізуємо, знаходимо і оплачуємо перетримку, а потім і пристроюємо песиків. Правда, в цьому більше участі приймає дружина. У мене практично немає часу допомагати фізично, але я допомагаю фінансово і повз біду ніколи не пройду.

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До речі, свою собаку Шеф теж підібрав на вулиці.

– Наша Анфіса – колишня безпритульна собака. П’ять років вона живе з нами, і ми шалено раді, що колись моя дружина Аля знайшла її на покинутій будові, – зізнається Алекс. – У нашій країні до цих пір вважають за краще заводити породистих тварин, а в цей час величезна кількість собак і котів гинуть на вулицях, або все життя проводять у притулках. Але безпритульні тварини нічим не гірше за породистих, вони такі ж. Їм також потрібні будинок, господар, любов і турбота. Вони також здатні дарувати радість і дружбу.

А наскільки суворим Шеф буде з кухарями-учасниками «Пекельної кухні» – дивіться у вересні на Новому каналі.