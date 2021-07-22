Шеф Пекельної кухні зіграє у фільмі з Джамалою і Аллою Костромічовою

Тріо з’явиться у драматичній комедії «Смак свободи»

Нещодавно в Києві стартували зйомки нового повнометражного кулінарного фільму, головна мета якого – відродити автентичну українську кухню як один із брендів сучасної України. Картина отримала назву «Смак свободи», її сценарій був написаний за мотивами книги «Перша українська загально-практична кухня».

У центрі сюжету – молодий кухар на ім’я Варя, яка втрачає роботу в придорожньому кафе, бо її висока кухня там нікому не цікава та не потрібна. Але дівчина не полишає надію стати шефом у престижному ресторані європейської кухні – і вирушає у Львів. Одного разу в руки до Варі потрапляє книжка забутої легенди української кухні Ольги Франко. Ця унікальна знахідка назавжди змінює життя молодої дівчини!

Головні ролі в драматичній комедії «Смак свободи» дісталися молодим акторкам Ірині Кудашовій і Тетяні Малковій. Окрім них, у фільмі зіграють Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов, ведуча реаліті «Топ-модель по-українськи» (Новий канал) Алла Костромічова та українська поп-виконавиця, переможниця «Євробачення-2016» Джамала. Що ж, зірковий каст – гарантований!

– Джамала у нашому фільмі грає саму себе. Пишучи цей образ у історії, ми бачили у ролі саме її. Адже цей персонаж, окрім того, що є відомою особистістю, авторкою та виконавицею пісень, ще й є гедоністкою, естеткою і людиною із тонким смаком, здатною оцінити талант, – розповідає Олена Моренцова-Шулик, автор і креативний продюсер фільму. – За сценарієм, кульмінаційні події у фільмі трапляються тоді, коли до ресторану, в якому працює наша головна героїня Варя, приходить Джамала зі своєю подругою. Алла Костромічова стала чудовою напарницею для цієї історії, враховуючи її життя у різних частинах світу та відкритість до нових кулінарних експериментів. Більше того, і Джамала, і Алла на майданчику говорили про любов до смачної їжі. «Смак Свободи» саме про відкриття наших локальних кулінарних традицій із неочікуваної сторони!

Прем’єра драматичної комедії «Смак свободи» запланована на 2022 рік. А оскільки Новий канал став генеральним медіапарнером проекту, побачити його можна буде не лише в кінотеатрах, а й ексклюзивно на Новому каналі.