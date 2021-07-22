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Рецепт салату з полуницею від Пекельного Шефа

Рецепт салату з полуницею від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився, як приготувати ягоду з овочами

Пропонуємо влаштувати вашим смаковим рецепторам маленьку несподіванку і скуштувати незвичайний салат із полуницею. Ця чарівна ягода смачна не лише з вершками або морозивом. Вона здатна на сміливіші поєднання. Наприклад, з овочами та зеленню. Рецептом ділиться Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.

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Рецепт салату з полуницею від Пекельного Шефа

Інгредієнти:

  • 1 шт. – салату латук
  • 2 шт. – спаржі
  • 100 г – полуниці
  • 100 г – молодого горошку
  • 10 г – кінзи
  • 20 г – фундука (в ідеалі, але можна замінити іншим горіхом)
  • 1 шт. – свіжого огірка
  • 5 шт. – молодого редису
  • 50 г – оливкової олії
  • 15 г – лимонного соку
  • 8 г – діжонської гірчиці
  • 3 г – солі

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Рецепт салату з полуницею від Пекельного Шефа

Приготування:

  1. Усі овочі промийте, просушіть, наріжте й перемішайте.
  2. Молодий горошок бланшуйте.
  3. Олію, сік та гірчицю змішайте й полийте салат. Зверху посипте горіхами.
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