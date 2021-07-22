Рецепт салату з полуницею від Пекельного Шефа
Алекс Якутов поділився, як приготувати ягоду з овочами
Пропонуємо влаштувати вашим смаковим рецепторам маленьку несподіванку і скуштувати незвичайний салат із полуницею. Ця чарівна ягода смачна не лише з вершками або морозивом. Вона здатна на сміливіші поєднання. Наприклад, з овочами та зеленню. Рецептом ділиться Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.
Програма Нового каналу на тиждень з 19 по 25 липня 2021
Інгредієнти:
- 1 шт. – салату латук
- 2 шт. – спаржі
- 100 г – полуниці
- 100 г – молодого горошку
- 10 г – кінзи
- 20 г – фундука (в ідеалі, але можна замінити іншим горіхом)
- 1 шт. – свіжого огірка
- 5 шт. – молодого редису
- 50 г – оливкової олії
- 15 г – лимонного соку
- 8 г – діжонської гірчиці
- 3 г – солі
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Приготування:
- Усі овочі промийте, просушіть, наріжте й перемішайте.
- Молодий горошок бланшуйте.
- Олію, сік та гірчицю змішайте й полийте салат. Зверху посипте горіхами.