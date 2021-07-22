Рецепт салату з полуницею від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився, як приготувати ягоду з овочами

Пропонуємо влаштувати вашим смаковим рецепторам маленьку несподіванку і скуштувати незвичайний салат із полуницею. Ця чарівна ягода смачна не лише з вершками або морозивом. Вона здатна на сміливіші поєднання. Наприклад, з овочами та зеленню. Рецептом ділиться Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.

Програма Нового каналу на тиждень з 19 по 25 липня 2021

Інгредієнти:

1 шт. – салату латук

2 шт. – спаржі

100 г – полуниці

100 г – молодого горошку

10 г – кінзи

20 г – фундука (в ідеалі, але можна замінити іншим горіхом)

1 шт. – свіжого огірка

5 шт. – молодого редису

50 г – оливкової олії

15 г – лимонного соку

8 г – діжонської гірчиці

3 г – солі

Домашній лимонад у спеку: напій від Пекельного Шефа

Приготування: