Домашній лимонад у спеку: напій від Пекельного Шефа
Алекс Якутов поділився смачним літнім рецептом
Що може бути смачніше, ніж домашній лимонад? Це відмінний напій, який втамовує спрагу в літню спеку і заряджає енергією на цілий день. Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептом смачного ягідного лимонаду.
– Цей прохолодний напій не дозволить мізкам «закипіти» у спекотний день. А поєднання лимона та ягід додасть йому пікантного смаку, – каже Шеф.
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Інгредієнти:
- 850 мл – сильногазованої води
- 420 г – цукру
- 4 шт. – лимонів
- 6 шт. – полуниці (або інших ягід)
- 1 шт. – лайма
- 100 г – базиліка
- 10 г – м’яти
- Лід – за бажанням
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Приготування:
- Натріть цедру чотирьох лимонів. Вичавіть з них сік.
- Збийте у блендері до однорідної маси листя базиліка, полуницю та цукор.
- Підігрійте воду з цукром до повного його розчинення. Залиште охолоджуватися.
- Змішайте пюре з базиліка з цукровим сиропом. Розмішайте й додайте сік лимонів.
- Додайте у напій кружечки лайма.
- Дайте напою настоятися.
- Прикрасьте напій м’ятою.
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