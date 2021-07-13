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Домашній лимонад у спеку: напій від Пекельного Шефа

Домашній лимонад у спеку: напій від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився смачним літнім рецептом

Що може бути смачніше, ніж домашній лимонад? Це відмінний напій, який втамовує спрагу в літню спеку і заряджає енергією на цілий день. Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептом смачного ягідного лимонаду.

– Цей прохолодний напій не дозволить мізкам «закипіти» у спекотний день. А поєднання лимона та ягід додасть йому пікантного смаку, – каже Шеф.

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Домашній лимонад у спеку: напій від Пекельного Шефа

Інгредієнти:

  • 850 мл – сильногазованої води
  • 420 г – цукру
  • 4 шт. – лимонів
  • 6 шт. – полуниці (або інших ягід)
  • 1 шт. – лайма
  • 100 г – базиліка
  • 10 г – м’яти
  • Лід – за бажанням

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Домашній лимонад у спеку: напій від Пекельного Шефа

Приготування:

  1. Натріть цедру чотирьох лимонів. Вичавіть з них сік.
  2. Збийте у блендері до однорідної маси листя базиліка, полуницю та цукор.
  3. Підігрійте воду з цукром до повного його розчинення. Залиште охолоджуватися.
  4. Змішайте пюре з базиліка з цукровим сиропом. Розмішайте й додайте сік лимонів.
  5. Додайте у напій кружечки лайма.
  6. Дайте напою настоятися.
  7. Прикрасьте напій м’ятою.

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