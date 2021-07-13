Домашній лимонад у спеку: напій від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився смачним літнім рецептом

Що може бути смачніше, ніж домашній лимонад? Це відмінний напій, який втамовує спрагу в літню спеку і заряджає енергією на цілий день. Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептом смачного ягідного лимонаду.

– Цей прохолодний напій не дозволить мізкам «закипіти» у спекотний день. А поєднання лимона та ягід додасть йому пікантного смаку, – каже Шеф.

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Інгредієнти:

850 мл – сильногазованої води

420 г – цукру

4 шт. – лимонів

6 шт. – полуниці (або інших ягід)

1 шт. – лайма

100 г – базиліка

10 г – м’яти

Лід – за бажанням

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Приготування:

Натріть цедру чотирьох лимонів. Вичавіть з них сік. Збийте у блендері до однорідної маси листя базиліка, полуницю та цукор. Підігрійте воду з цукром до повного його розчинення. Залиште охолоджуватися. Змішайте пюре з базиліка з цукровим сиропом. Розмішайте й додайте сік лимонів. Додайте у напій кружечки лайма. Дайте напою настоятися. Прикрасьте напій м’ятою.

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