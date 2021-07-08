Рецепт меренгового рулету з полуницею від Пекельного Шефа
Якщо ви досі не куштували меренговий рулет, то, повірте, дуже багато втратили. Його ніжна структура в поєднані з повітряним кремом та полуничним гелем робить цей десерт незрівнянним. Рецептом ділиться Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.
Інгредієнти для меренги:
240 г – білка
400 г – цукру
15 г – кукурудзяного крохмалю
50 г – мелених фісташок
Інгредієнти для полуничного гелю:
120 г – полуниці
40 г – цукру
5 г – кукурудзяного крохмалю
5 г – холодної води
2 г – лимонного соку
Інгредієнти для фісташкової пасти:
100 г – фісташок
10 г – соняшникової олії без запаху
Інгредієнти для фісташкового крему:
350 г – маскарпоне
100 г – 30% вершків
50 г – цукрової пудри
40 г – фісташкової пасти
Спосіб приготування меренги:
- Збийте білок до піни. Додайте цукор в три етапи до повного його розчинення. Збивайте, щоб утворились щільні піки.
- Перекладіть масу в кондитерський мішок без насадки. Видавіть на пергамент змійкою.
- Посипте меленими фісташками.
- Випікайте в духовці при температурі 130 градусів 35 хвилин.
- Витягніть з духовки, переверніть на пергамент та зніміть папір для випічки.
- Остудіть.
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Спосіб приготування полуничного гелю:
- Збийте полуницю блендером та протріть через сито.
- Змішайте крохмаль з холодною водою.
- Поставте на плиту сотейник. Всипте цукор та додайте розведений крохмаль. Після закипання проваріть 1 хвилину, остудіть.
- Додайте в сотейник полуничну масу та перемішайте.
- Перекладіть у кондитерський мішок.
Спосіб приготування фісташкової пасти:
- Просушіть фісташки в духовці.
- Перетріть їх з олією до стану пасти
Спосіб приготування фісташкового крему:
- Маскарпоне збийте з вершками та цукровою пудрою. Додайте фісташкову пасту та вимішайте до однорідності.
Приготування десерту:
- Меренговий корж намастіть кремом. Зверху видавіть смужки полуничного гелю. Скрутіть у рулет.
- Наріжте на порційні шматки та прикрасьте полуницею (або іншими сезонними фруктами), меленими фісташками.
Фото: Unsplash