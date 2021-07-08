Рецепт меренгового рулету з полуницею від Пекельного Шефа

Якщо ви досі не куштували меренговий рулет, то, повірте, дуже багато втратили. Його ніжна структура в поєднані з повітряним кремом та полуничним гелем робить цей десерт незрівнянним. Рецептом ділиться Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.

Інгредієнти для меренги:

240 г – білка

400 г – цукру

15 г – кукурудзяного крохмалю

50 г – мелених фісташок

Інгредієнти для полуничного гелю:

120 г – полуниці

40 г – цукру

5 г – кукурудзяного крохмалю

5 г – холодної води

2 г – лимонного соку

Інгредієнти для фісташкової пасти:

100 г – фісташок

10 г – соняшникової олії без запаху

Інгредієнти для фісташкового крему:

350 г – маскарпоне

100 г – 30% вершків

50 г – цукрової пудри

40 г – фісташкової пасти

Спосіб приготування меренги:

Збийте білок до піни. Додайте цукор в три етапи до повного його розчинення. Збивайте, щоб утворились щільні піки. Перекладіть масу в кондитерський мішок без насадки. Видавіть на пергамент змійкою. Посипте меленими фісташками. Випікайте в духовці при температурі 130 градусів 35 хвилин. Витягніть з духовки, переверніть на пергамент та зніміть папір для випічки. Остудіть.

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Спосіб приготування полуничного гелю:

Збийте полуницю блендером та протріть через сито. Змішайте крохмаль з холодною водою. Поставте на плиту сотейник. Всипте цукор та додайте розведений крохмаль. Після закипання проваріть 1 хвилину, остудіть. Додайте в сотейник полуничну масу та перемішайте. Перекладіть у кондитерський мішок.

Спосіб приготування фісташкової пасти:

Просушіть фісташки в духовці. Перетріть їх з олією до стану пасти

Спосіб приготування фісташкового крему:

Маскарпоне збийте з вершками та цукровою пудрою. Додайте фісташкову пасту та вимішайте до однорідності.

Приготування десерту:

Меренговий корж намастіть кремом. Зверху видавіть смужки полуничного гелю. Скрутіть у рулет. Наріжте на порційні шматки та прикрасьте полуницею (або іншими сезонними фруктами), меленими фісташками.

Фото: Unsplash