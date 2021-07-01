Домашні ласощі з імбиром: рецепт приготування печива від Пекельного Шефа

Домашні ласощі з імбиром: рецепт печива від Пекельного Шефа
З нагоди Дня імбирного печива Алекс Якутов поділився секретами приготування запашного десерту
Імбирне печиво – смачна та пряна випічка. А мікс спецій – імбир, кориця, гвоздика, перець – додають неймовірного аромату. До речі, таке печиво можна прикрашати джемом із сезонних фруктів. З нагоди Дня імбирного печива Шеф кулінарного реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов поділився рецептом запашного десерту.
Інгредієнти для печива:
- 280 г – пшеничного борошна
- 130 г – мигдального борошна
- 150 г – цукрової пудри
- Цедра ½ лимона
- 1/3 ч. л. – меленої гвоздики
- 1/3 ч. л. – меленої кориці
- ½ ч. л. – меленого імбиру
- 240 г – вершкового масла
- Дрібка солі
Шеф «Пекельної кухні», Іра Кудашова та Ірма Вітовська – у драматичній комедії «Смак свободи»
Інгредієнти для прикрашання печива:
- 120 г – чорного шоколаду
- 75 г – джему – ягідного / фруктового (головне, щоб був густий)
- 50 г – смажених горіхів (фундук, мигдаль)
Приготування:
- З’єднайте пшеничне та мигдальне борошно. Додайте цукрову пудру, сіль, гвоздику, імбир, корицю, цедру лимона.
- Вершкове масло кімнатної температури додайте у борошняну суміш. Замісіть тісто. Скачайте його в кулю, загорніть у плівку та поставте в холодильник на кілька годин.
- Готове тісто розкачайте в пласт товщиною близько 1 см.
- За допомогою форми виріжте печиво.
- Поставте в духовку, розігріту до 160 градусів, на 10-12 хвилин.
- Готове печиво змастіть джемом і з’єднайте попарно.
- Розтопіть шоколад. Змастіть ним зверху печиво, посипте рубленим горіхом.
З таким печивом очікування прем’єри реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі, що відбудеться вже восени, точно буде приємним! Смачного!