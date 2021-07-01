Домашні ласощі з імбиром: рецепт приготування печива від Пекельного Шефа

З нагоди Дня імбирного печива Алекс Якутов поділився секретами приготування запашного десерту

Імбирне печиво – смачна та пряна випічка. А мікс спецій – імбир, кориця, гвоздика, перець – додають неймовірного аромату. До речі, таке печиво можна прикрашати джемом із сезонних фруктів. З нагоди Дня імбирного печива Шеф кулінарного реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов поділився рецептом запашного десерту.

Інгредієнти для печива:

280 г – пшеничного борошна

130 г – мигдального борошна

150 г – цукрової пудри

Цедра ½ лимона

1/3 ч. л. – меленої гвоздики

1/3 ч. л. – меленої кориці

½ ч. л. – меленого імбиру

240 г – вершкового масла

Дрібка солі

Шеф «Пекельної кухні», Іра Кудашова та Ірма Вітовська – у драматичній комедії «Смак свободи»

Інгредієнти для прикрашання печива:

120 г – чорного шоколаду

75 г – джему – ягідного / фруктового (головне, щоб був густий)

50 г – смажених горіхів (фундук, мигдаль)

Приготування:

З’єднайте пшеничне та мигдальне борошно. Додайте цукрову пудру, сіль, гвоздику, імбир, корицю, цедру лимона. Вершкове масло кімнатної температури додайте у борошняну суміш. Замісіть тісто. Скачайте його в кулю, загорніть у плівку та поставте в холодильник на кілька годин. Готове тісто розкачайте в пласт товщиною близько 1 см. За допомогою форми виріжте печиво. Поставте в духовку, розігріту до 160 градусів, на 10-12 хвилин. Готове печиво змастіть джемом і з’єднайте попарно. Розтопіть шоколад. Змастіть ним зверху печиво, посипте рубленим горіхом.

З таким печивом очікування прем’єри реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі, що відбудеться вже восени, точно буде приємним! Смачного!