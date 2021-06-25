Шеф «Пекельної кухні», Іра Кудашова та Ірма Вітовська – у драматичній комедії «Смак свободи»

На кухні в ресторані Алекса Якутова, Шефа проекту «Пекельна кухня», який стартує у вересні на Новому каналі, надзвичайно багатолюдно. Серед кухарів у фірмових кітелях ходять люди у блакитному спецодязі й уважно стежать за кожним рухом кулінарів. І це не рейд санепідстанції, як могло здатися на перший погляд, це репетиція зйомок нового фільму, в якому Алекс грає роль самого себе – Пекельного Шефа, а ролі головних героїнь дісталися молодим актрисам – Ірі Кудашовій і Тані Малковій.

Це історія про молоду дівчину-кухаря Варю, яка втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна у придорожньому кафе. Вона тікає до Львова аби нарешті стати шефом у ресторані європейської кухні. Та унікальна знахідка – книжка забутої легенди української кухні Ольги Франко змінює її життя назавжди!

В основу сюжету драматичної комедії лягла книга «Перша українська загально-практична кухня»:

– Усе почалося зі знайомства з родиною Франків у Львові та знахідки книги Ольги Франко, – розповідає Олена Моренцова-Шулик, автор і креативний продюсер фільму. – Коли я вперше побачила цю книгу 1929 року видання, зрозуміла, що це просто скарб, про який молодь не знає! Оскільки вона практично була забороненою за радянських часів, книга не перевидавалася до 1992 року. Ці традиції і взагалі уявлення про те, що таке справжня українська кухня, втрачені. Мені було дуже цікаво дізнатися, що взагалі готували 100 років тому, які в нас були традиції, які продукти використовували. І це було для мене великим відкриттям, тому що після того, як я прочитала книгу Ольги Франко, зрозуміла: те, що зараз вважається модним, було в нас ще 100 років тому!

Це просто скарб, про який молодь не знає!

Головна мета «Смаку свободи» – відродити автентичну українську кухню як один із брендів сучасної України. І саме тому для ролі Шефа й обрали Алекса Якутова, чиї погляди на українську кухню, її просування і розвиток дуже схожі з поглядами творців фільму:

– Якутов для мене – стовідсотковий шеф за характером, за підходом до справи, за темпераментом, – зізнається Олена Моренцова-Шулик. – Він живе цим, і дуже принциповий у багатьох моментах, що стосуються їжі. Іноді може здатися, що Алекс занадто різкий, але я розумію, що для шефа це дуже важливо, адже він має вміти тримати команду, давати напрямок, розставляти пріоритети. Я йому дуже вдячна за те, що так радо відгукнувся на ідею фільму, і з великим ентузіазмом допомагає нам пропрацьовувати деякі моменти. Фільм орієнтований на молодь, адже ми хочемо саме молоді показати, наскільки крута в нас культура, які круті традиції, і наскільки важливо цінувати те, що в тебе вже є. І зовсім необов’язково копіювати щось закордонне. Цікавіше дізнатися, що є свого, для того, щоб взагалі краще розуміти, хто ми є такі. І через їжу це можна дуже класно зробити! А завдяки тому, що в нас є ще образ Ольги Франко, роль якої грає Ірма Вітовська, ми хочемо зробити цей фільм сімейним!

Для Шефа «Пекельної кухні» це перша зйомка в повнометражному фільмі:

– Мама завжди говорила, що я маю знятися у фільмі, – зі сміхом зізнається Алекс Якутов. – Але насправді навіть не мріяв, що це справді станеться, адже я кухар, і не розумів, яке можу мати відношення до фільмів. Тобто, ніколи не прагнув бути кінозіркою! Я прагнув стати Шефом. Але на зйомки погодився відразу, тому що це фільм про кухню, про внутрішній світ кухарів. Я спілкуюся зі сценаристами і режисерами, раджу, як краще показати і краще зробити, які нюанси й тонкощі варто обов’язково показати у фільмі, щоб люди зазирнули на справжню кухню. І головне, що граю себе!

– Це наш перший досвід роботи з кулінарним жанром, – розповів Новому каналу Олександр Березань, режисер фільму. – Доводиться занурюватися в особливості життя кухні, ресторанного світу. Ми ж хочемо максимально правдиво передати весь «сік» і напруження внутрішнього життя ресторану, розуміючи, що серед наших глядачів будуть і професійні кухарі, бренд-шефи, ресторатори. І, звісно, хочеться в максимально гідному світлі розкрити образ Ольги Франко!

Щоб актори «Смаку свободи» змогли відчути атмосферу реальної кухні, Шеф влаштував на кухні свого ресторану своєрідну репетицію. Кожного актора він прикріпив до одного з кухарів, і цілий день вони працювали – готували та видавали страви для гостей. Алекс зізнався, що пустив на кухню працюючого ресторану акторів без страху:

– Це ті люди, які гратимуть кухарів, які будуть доносити враження та емоції всій Україні! І це дуже важливо. Це перший український фільм, який показує реалії кухарів. Тому сьогодні актори в моєму ресторані – «свої», до них навіть трохи преміальне ставлення, адже вони мають відчути всю атмосферу, стати трохи по-хорошому «навіженими», адже нормальна людина не працює на кухні 16 годин шість днів на тиждень. Нормальна людина не витримає! Актори зараз мають максимально зрозуміти, хто такий кухар, запам’ятати, як потрібно різати, спілкуватися на кухні, де лежать продукти, як видавати страви. Вони бачать свої процеси, навчаються працювати з різним інвентарем. Справляються вони добре!

Новий канал став генеральним медіапартнером «Смаку свободи», а це означає, що у 2022 році, на який запланований вихід фільму, його можна буде побачити не лише в кінотеатрах, а й ексклюзивно на Новому каналі.

– У мене вже був попередній досвід роботи з Новим каналом, коли я працювала шеф-редактором одного з проектів, – розповіла Олена Моренцова-Шулик. – І коли я дізналася, що Новий запускає «Пекельну кухню», зрозуміла, що це чудова можливість для взаємодії, адже ми говоримо про одне й те саме, популяризуємо українську гастрономію та підтримуємо образ жінки, дівчини-кухаря як повноцінного учасника гастрономічного світу. І оскільки в нас жіноча історія, мені здалося, що це буде цікавий варіант колаборації з головною героїнею, яку зіграє Іра Кудашова. А коли ми познайомилися з Алексом Якутовим, зрозуміла, що це точне влучання в ціль, тому що йому дуже цікава тема відродження автентичної української кухні. І оскільки в нашому сценарії ще до знайомство з Алексом була роль Шефа, на якого рівняється наша героїня, я зрозуміла, що це чудове камео для Якутова.

Головну роль – дівчини-кухаря Варі – зіграє Іра Кудашова. Пекельний Шеф зазначив, що після знайомства з актрисою зрозумів, наскільки їй підходить її кіношний образ. А сама Іра зізналася, що спершу навіть побоювалася Алекса – занадто суворим він їй здався на перший погляд:

– Коли я побачила Шефа вперше, навіть трохи злякалася, подумала, що він такий суворий, такий злий, – з усмішкою згадує Іра Кудашова. – Як я буду з ним знаходити спільну мову на кухні? А вже потім він мені пояснив, що шеф завжди має бути авторитетом, адже він головний на кухні. Коли пізніше ми спілкувалися з Алексом, зрозуміла, що він насправді добрий і чуйний, з ним дуже легко. Та ніколи не порушує субординацію. Він не може спілкуватися зі своїми підлеглими у форматі: «Привіт. Як справи?» Якщо це кухня, якщо це робота, потрібно бути чітким.

Під час репетиції в ресторані Шефа «Пекельної кухні» Іра зробила багато несподіваних відкриттів:

– Сьогодні я вперше побачила, як кухня працює зсередини, і насамперед дивилася на роботу сушефа. Якщо раніше думала, що сушеф працює так само, як і інші кухарі, то виявилося, що це не зовсім так! Він готує страви до подачі і, по суті, контролює весь процес: чи все гаразд, чи все вчасно видається. Мені дуже цікавий цей світ, тому я обов’язково буду дивитися «Пекельну кухню» на Новому каналі. Ще в дитинстві мріяла взяти участь у якомусь кулінарному шоу, завжди дуже любила готувати, і дуже чекаю старту проекту в ефірі!

Не пропустіть прем’єру «Пекельної кухні» 6 вересня на Новому каналі! Саме час познайомитися з Пекельним Шефом ближче й зануритися у світ української кулінарії з головою, щоб до виходу на екрани «Смаку свободи» у 2022 році ще більше перейнятися тематикою.

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