Шахраї обманюють українців від імені Лесі Нікітюк: ведуча попередила про аферу

Зірка Нового каналу закликала прихильників не вірити рекламі в соцмережах про фінансову допомогу від неї за програмою «єПідтримка»

Повномасштабна війна росії проти України не змусила аферистів припинити обманювати людей та видурювати в них гроші. Навіть навпаки — зловмисники наживаються на актуальних проблемах, користуючись тим, що українці потребують допомоги. Наприклад, нещодавно в соцмережах з’явилася реклама, у якій аферисти під іменем ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк «роздають» 6700 гривень. Related video

Насторожити українців має одразу кілька деталей. По-перше, хоча реклама написана українською, ім’я ведучої вказали російською — «з Лесей». По-друге, програма «єПідтримка» не залучає зірок до реклами грошових виплат.