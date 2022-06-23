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Батькам не платили зарплату: Леся Нікітюк згадала, що колись врятувало її сім’ю від голоду

Леся Нікітюк згадала, що колись врятувало її сім’ю від голоду

Ведуча Нового каналу звернулася до людей, які вимушені були залишити рідні домівки та свою землю

У сім’ї Лесі Нікітюк велике господарство — кілька гектарів городу, на якому вирощують картоплю, огірки, помідори, зелень, плодові дерева. Живучи в Києві, зірка Нового каналу не купувала фрукти та овочі в супермаркетах — їй все передавали з рідного Хмельницького. Допомагає город родині Нікітюк і під час великомасштабної війни.

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— У нас є маленький город: на ньому росте салат, який ми скубемо в салат (усміхається); помідори родять аж до зими — так сказали мамі, коли продавали саджанці; перчик; черешня вродила нарешті. А є ще город на п’ять гектарів, — розповіла Леся. — Нас город годує, так завжди було. Пам’ятаю час, коли батькам на заводі не платили зарплати, але ми не голодували, бо був город в обох бабусь і в нас.

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Леся Нікітюк згадала, що колись врятувало її сім’ю від голоду

На жаль, через війну не всі українці можуть зараз доглядати за своїми ділянками — їм Нікітюк побажала якомога швидшого повернення додому.

— Багато людей змушені були залишити свої домівки, свою землю, свої городи, які їх годують. Хочу підтримати вас та сказати: не хвилюйтеся, це ненадовго, скоро всі будемо вдома хвалитися своїм врожаєм. Вірте в ЗСУ та нашу долю! А доля нашої країни одна — це перемога! — запевнила ведуча Нового каналу.

Леся Нікітюк згадала, що колись врятувало її сім’ю від голоду

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