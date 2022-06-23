Леся Нікітюк згадала, що колись врятувало її сім’ю від голоду

Ведуча Нового каналу звернулася до людей, які вимушені були залишити рідні домівки та свою землю

У сім’ї Лесі Нікітюк велике господарство — кілька гектарів городу, на якому вирощують картоплю, огірки, помідори, зелень, плодові дерева. Живучи в Києві, зірка Нового каналу не купувала фрукти та овочі в супермаркетах — їй все передавали з рідного Хмельницького. Допомагає город родині Нікітюк і під час великомасштабної війни.

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— У нас є маленький город: на ньому росте салат, який ми скубемо в салат (усміхається); помідори родять аж до зими — так сказали мамі, коли продавали саджанці; перчик; черешня вродила нарешті. А є ще город на п’ять гектарів, — розповіла Леся. — Нас город годує, так завжди було. Пам’ятаю час, коли батькам на заводі не платили зарплати, але ми не голодували, бо був город в обох бабусь і в нас.

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На жаль, через війну не всі українці можуть зараз доглядати за своїми ділянками — їм Нікітюк побажала якомога швидшого повернення додому.

— Багато людей змушені були залишити свої домівки, свою землю, свої городи, які їх годують. Хочу підтримати вас та сказати: не хвилюйтеся, це ненадовго, скоро всі будемо вдома хвалитися своїм врожаєм. Вірте в ЗСУ та нашу долю! А доля нашої країни одна — це перемога! — запевнила ведуча Нового каналу.