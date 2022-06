Сергій Притула – про створення свого Фонду

Ведучий Нового каналу згадав, з чого все почалось, і чим він пишається зараз

Масштаби роботи Фонду Сергія Притули не просто вражають – інколи в них складно повірити. Тисячі тонн гуманітарних вантажів, сотні автівок для військових, комплекси БПЛА (безпілотні літальні апарати – прим. ред.), тисячі приладів нічного бачення, дронів і різного військового обладнання, що допомагає ЗСУ відбивати ворога та захищати Україну. Волонтерський штаб Притули відкрився у перші дні війни в Києві. А Фонд офіційно існує вже майже два роки.

– Мій Фонд існує з 2020 року. Розкажу, як все починалося, – розповідає Притула. – Дуже неочікувано прийшов коронавірус, і медична система не зовсім була до цього готова. Я зробив акаунт Patreon і сказав: «Люди, скидайте гроші на Patreon, а я буду за них купувати щось для лікарів». Люди почали активно донатити. Я подумав: «Клас!» Але не знав, як воно працює. Там же збираєш, а зняти гроші можеш тільки наступного місяця. А я вже губу розкатав… Як дійшло до справи, коли треба було оплатити партію вартістю десь в півмільйона гривень, я не зміг ті гроші зняти. І що зробив? Правильно! Вийняв свої й оплатив. Коли вже можна було зняти гроші, зрозумів, що не візьму їх назад собі, аби компенсувати. Бо тоді який я волонтер?

25 тисяч доларів: Сергій Притула продав з аукціону власну картину з 25-річною історією

Коли держава змогла сама забезпечувати питання боротьби з коронавірусом, Сергій з партнерами продовжили благодійну діяльність і взялися за інші проекти.

– Ми почали працювати в контексті безбар’єрного суспільства, – каже він. – Є люди, які займаються реабілітацією тих, хто опинився на колісних візках, то ми допомогли їм з меблями. Потім робили ремонт у приміщенні УТОСу (Українське товариство сліпих – прим. ред.) Усе почало крутитись, і я зрозумів, що потрібно легалізувати нашу роботу. І от восени 2020 року ми відкрили Фонд. Почали допомагати діткам з аутизмом, з синдромом Дауна і ще дуже багатьом. Набрали безліч проектів.

15 мільйонів доларів: Сергій Притула збирає на три «Байрактари» для ЗСУ

У грудні 2021 року Сергій з командою зробили звіт перед «патронами», як їх називає. Тому що жили саме за рахунок Patreon та людей, які туди донатили. Були дуже амбітні плани, які, як у всіх українців, зруйнувались в один день. Росія вторглася з війною в Україну, потрібно було діяти ще активніше.

– Ми були змушені перевести роботу Фонду з гуманітарних на мілітарні рейки. І, в принципі, мені здається, що непогано впоралися з новими викликами, – ділиться Притула. – Це попри те, що гуманітарне крило в нашого Фонду теж присутнє. У нас там класна команда, я дуже ними пишаюся. Вони виробляють чудеса! Тільки приходять до мене й кажуть: «Ми перетнули позначку в тисячу тонн гуманітарних вантажів». А там же все: продукти, медицина, засоби гігієни, одяг, дитяче харчування… Я нещодавно був на Львівському складі, то з Америки нам пригнали сонячні батареї! Вже й такі напрямки закриваємо.

