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Як зробити свічку з мила в домашніх умовах: прості лайфхаки

Як зробити свічку з мила в домашніх умовах: прості лайфхаки

Кандидат хімічних наук і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч поділився корисною порадою

Під час війни у багатьох населених пунктах починаються проблеми з електроенергією, тому свічки завжди мають бути в запасі. Якщо можливості купити немає, їх завжди можна виготовити вдома з підручних засобів. Як це зробити, розповів хімік-науковець і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч.

Як зробити свічку з мила в домашніх умовах: прості лайфхаки

— Якщо у вас є мило (підійде як господарське, так і звичайне, косметичне), оцет і ґніт, можна зробити свічку власноруч вдома. Саме такий винахід запатентував у 1825 році французький учений Мішель-Ежен Шеврель як заміну дорогим свічкам з бджолиного воску, — зазначив учасник реаліті Нового каналу.

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Щоб виготувити свічку, подрібніть брусок мила (настругайте його ножем або на крупній тертці) та занурте шматочки у гарячу воду, поки мило повністю не розчиниться. Додайте оцет, багато, не шкодуйте. Розчин має стати кислим.

Як зробити свічку з мила в домашніх умовах: прості лайфхаки

— Оцет — це сильна кислота, що вступає в реакцію з милом і витісняє з нього вільні жирні кислоти. Вони після охолодження збираються на поверхні таким собі коржем, — додав Гліб.

Розплавте утворені жирні кислоти, залийте їх у форму та вставте ґніт. Щоб витягнути свічку після застигання, помістіть форму в ємність з окропом, і вона легко випаде сама.

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