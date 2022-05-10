Як зробити свічку з мила в домашніх умовах: прості лайфхаки

«Люблю «движнячок» у танцювальному стилі»: знімаємо стрес разом із Оленою-Крістіною Лебідь
Кандидат хімічних наук і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч поділився корисною порадою
Під час війни у багатьох населених пунктах починаються проблеми з електроенергією, тому свічки завжди мають бути в запасі. Якщо можливості купити немає, їх завжди можна виготовити вдома з підручних засобів. Як це зробити, розповів хімік-науковець і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч.
— Якщо у вас є мило (підійде як господарське, так і звичайне, косметичне), оцет і ґніт, можна зробити свічку власноруч вдома. Саме такий винахід запатентував у 1825 році французький учений Мішель-Ежен Шеврель як заміну дорогим свічкам з бджолиного воску, — зазначив учасник реаліті Нового каналу.
Як зробити мило з сала: простий спосіб
Щоб виготувити свічку, подрібніть брусок мила (настругайте його ножем або на крупній тертці) та занурте шматочки у гарячу воду, поки мило повністю не розчиниться. Додайте оцет, багато, не шкодуйте. Розчин має стати кислим.
— Оцет — це сильна кислота, що вступає в реакцію з милом і витісняє з нього вільні жирні кислоти. Вони після охолодження збираються на поверхні таким собі коржем, — додав Гліб.
Розплавте утворені жирні кислоти, залийте їх у форму та вставте ґніт. Щоб витягнути свічку після застигання, помістіть форму в ємність з окропом, і вона легко випаде сама.