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Як вижити під час ядерного удару: поради науковця

Як вижити під час ядерного удару: поради науковця

Викладач хімії, кандидат хімічних наук, популярний TikTok-блогер і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч поділився порадами, які стануть у пригоді, якщо росія використає ядерну зброю проти України

Міжнародні експерти давно побоюються, що росія використає ядерну зброю у війні проти України. Станеться це чи ні, невідомо, але краще бути попередженим та розуміти, як можна врятуватися у разі найгіршого сценарію. Для цього науковець-хімік та учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч підготував чотири корисні поради.

— Дехто може сказати, що ядерна зброя має таку потужність, що вижити під час ядерного удару просто неможливо, але я вас заспокою. Адже міжконтинентальні ядерні ракети, які несуть стратегічну ядерну зброю, направлені на країни НАТО. Нам же, у випадку чого, дістанеться тактична ядерна зброя значно меншої потужності, шанс вижити при ударі якої набагато більший, — зазначив Гліб.

Як вижити під час ядерного удару: 4 поради

Як вижити під час ядерного удару: поради науковця

  1. Будьте готові. Майте заздалегідь приготований запас їжі, бутильованої води на кілька днів, аптечку, ліхтарик, радіо на батарейках, власне самі батарейки.
  2. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо по нас станеться удар, то це буде саме тактична ядерна зброя, яку несуть «Іскандери» або крилаті ракети. А їм потрібен час, аби долетіти, тож буде можливість сховатися. В ідеалі це штатне бомбосховище або метрополітен. Там ви будете добре захищені, але навіть укриття в підвалі залізобетонного будинку значною мірою захистить вас від світлового випромінювання, радіації та ударної хвилі.
  3. Прийміть йод. Після вибуху, коли пройде ударна хвиля, через 10-15 хвилин почнуться радіоактивні опади. Рівень радіації на місцевості почне стрімко зростати. Відбудеться радіоактивне зараження. В перші години рівень радіації на місцевості може доходити до кількох сотень рентген на годину, і ця доза призводить до смерті менше ніж за годину. Якщо не пощастить із вітром, радіоактивне ураження може діяти за десятки, а то й сотні кілометрів від епіцентру. На щастя, радіоактивні ізотопи дуже короткоживучі, і з часом рівень радіації починає стрімко знижуватися. За перші 24 години він зменшується на 80%, тому треба залишатися в укритті щонайменше добу, а краще дві, три або більше. Поки рівень радіації не знизиться до безпечного для евакуації.
  4. Залишайтеся на зв’язку. Мобільний зв’язок і інтернет працювати не будуть, тому вам і знадобиться радіо на батарейках. Слухайте розпорядження військових і ДСНС про подальші дії та евакуацію.

 

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