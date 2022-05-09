Як вижити під час ядерного удару: поради науковця

Викладач хімії, кандидат хімічних наук, популярний TikTok-блогер і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч поділився порадами, які стануть у пригоді, якщо росія використає ядерну зброю проти України
Міжнародні експерти давно побоюються, що росія використає ядерну зброю у війні проти України. Станеться це чи ні, невідомо, але краще бути попередженим та розуміти, як можна врятуватися у разі найгіршого сценарію. Для цього науковець-хімік та учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч підготував чотири корисні поради.
— Дехто може сказати, що ядерна зброя має таку потужність, що вижити під час ядерного удару просто неможливо, але я вас заспокою. Адже міжконтинентальні ядерні ракети, які несуть стратегічну ядерну зброю, направлені на країни НАТО. Нам же, у випадку чого, дістанеться тактична ядерна зброя значно меншої потужності, шанс вижити при ударі якої набагато більший, — зазначив Гліб.
Як вижити під час ядерного удару: 4 поради
- Будьте готові. Майте заздалегідь приготований запас їжі, бутильованої води на кілька днів, аптечку, ліхтарик, радіо на батарейках, власне самі батарейки.
- Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо по нас станеться удар, то це буде саме тактична ядерна зброя, яку несуть «Іскандери» або крилаті ракети. А їм потрібен час, аби долетіти, тож буде можливість сховатися. В ідеалі це штатне бомбосховище або метрополітен. Там ви будете добре захищені, але навіть укриття в підвалі залізобетонного будинку значною мірою захистить вас від світлового випромінювання, радіації та ударної хвилі.
- Прийміть йод. Після вибуху, коли пройде ударна хвиля, через 10-15 хвилин почнуться радіоактивні опади. Рівень радіації на місцевості почне стрімко зростати. Відбудеться радіоактивне зараження. В перші години рівень радіації на місцевості може доходити до кількох сотень рентген на годину, і ця доза призводить до смерті менше ніж за годину. Якщо не пощастить із вітром, радіоактивне ураження може діяти за десятки, а то й сотні кілометрів від епіцентру. На щастя, радіоактивні ізотопи дуже короткоживучі, і з часом рівень радіації починає стрімко знижуватися. За перші 24 години він зменшується на 80%, тому треба залишатися в укритті щонайменше добу, а краще дві, три або більше. Поки рівень радіації не знизиться до безпечного для евакуації.
- Залишайтеся на зв’язку. Мобільний зв’язок і інтернет працювати не будуть, тому вам і знадобиться радіо на батарейках. Слухайте розпорядження військових і ДСНС про подальші дії та евакуацію.