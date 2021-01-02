Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата випуск 12 від 02.01.2021 на сайті Нового каналу! Настя Івлєєва та Юлія Коваль продовжують досліджувати найкрасивіші та найцікавіші місця і цього разу завітають на райські острови посеред безмежного океану. Мальдіви приваблюють відпочивальників білосніжними пісками, лазурною гладдю океану та люксовим сервісом. Найпопулярніша розвага на Мальдівах – знайомство з його підводним світом. У 12 випуску Орел і Решка. Дівчата ведучі зазирнуть у глибини океану та познайомляться поближче зі скатами та іншими небезпечними підводними мешканцями. Хочеш дізнатися, який відпочинок на Мальдівах може влаштувати собі бідняк і багач? Відповідь дивись онлайн у тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата.

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