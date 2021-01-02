Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата выпуск 12 от 02.01.2021 на сайте Нового канала! Настя Ивлеева и Юлия Коваль продолжают исследовать самые красивые и интересные места, и на этот раз посетят райские острова посреди безбрежного океана. Мальдивы привлекают отдыхающих белоснежными песками, лазурной гладью океана и люксовым сервисом. Самое популярное развлечение на Мальдивах – знакомство с его подводным миром. В 12 выпуске Орел и Решка. Девчата ведущие заглянут в глубины океана и познакомятся поближе со скатами и другими опасными подводными обитателями. Хочешь узнать, какой отдых на Мальдивах может устроить себе бедняк и богач? Ответ смотри онлайн в тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

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