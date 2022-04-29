Женя Синельников — про будинок його батьків у Гостомелі

Співавтор і режисер тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) розповів, як російські окупанти знищили житло рідних і розмародерили його дім

Перші два тижні повномасштабної війни росії проти України Женя Синельников — співавтор і режисер тревел-шоу «Орел і Решка», яке показував Новий канал, разом із сім’єю провів в окупації. Нещодавно він з’їздив у звільнені Бучу та Гостомель та розповів, що сталося з його оселею та будинком батьків.

— Мій будинок знаходиться в Бучі, а в батьків — у Гостомелі. У моєму трішечки пошкоджений дах, немає вікон, але є стіни. А от у батьків… Я навіть не розумію, як це трапилося, але там згоріло все. Навіть плитка на стінах — її більше немає, — розповів Женя в інтерв’ю Анатолію Анатолічу. — Немає кам’яного стола. Досі не розумію, що це. Може, фосфорна бомба, може, ще щось… «Тату, я боюся, що ми всі помремо»: Женя Синельников розповів, як його син реагує на жахіття війни

Найобразливіше, за словами Синельникова, що його батьки навіть майже не встигли там пожити.

— Батьки продали хату в Запоріжжі й побудували собі дім під Києвом. З дорогими диванами, з каміном, з кухнею такою, яка вона має бути. З ваннами, про які вони мріяли все життя, — додав Женя. — І от тільки зробили, пожили буквально півроку, і все знищено. Це сумно. «З лісу вилетів літак і випустив у нас ракети»: Женя Синельников — про пережиті в Бучі жахіття

Будинок співавтора «Орла і Решки» постраждав не лише від вибухів — його розмародерили.