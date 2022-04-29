Женя Синельников — про будинок його батьків у Гостомелі

В Україні створили сайт, на якому росіяни можуть «орендувати» житло в гарячих точках
Співавтор і режисер тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) розповів, як російські окупанти знищили житло рідних і розмародерили його дім
Перші два тижні повномасштабної війни росії проти України Женя Синельников — співавтор і режисер тревел-шоу «Орел і Решка», яке показував Новий канал, разом із сім’єю провів в окупації. Нещодавно він з’їздив у звільнені Бучу та Гостомель та розповів, що сталося з його оселею та будинком батьків.
— Мій будинок знаходиться в Бучі, а в батьків — у Гостомелі. У моєму трішечки пошкоджений дах, немає вікон, але є стіни. А от у батьків… Я навіть не розумію, як це трапилося, але там згоріло все. Навіть плитка на стінах — її більше немає, — розповів Женя в інтерв’ю Анатолію Анатолічу. — Немає кам’яного стола. Досі не розумію, що це. Може, фосфорна бомба, може, ще щось…
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— Батьки продали хату в Запоріжжі й побудували собі дім під Києвом. З дорогими диванами, з каміном, з кухнею такою, яка вона має бути. З ваннами, про які вони мріяли все життя, — додав Женя. — І от тільки зробили, пожили буквально півроку, і все знищено. Це сумно.
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— Зняли двері з одного боку, потім вибили їх з іншого… Навіщо? Знімали телевізор і, певно, не встигли довести діло до кінця, тому просто розбили його. Музичні колонки постріляли. Не розумію: якщо ти не забираєш цю річ, навіщо її псувати? — поділився враженнями Синельников. — На ліжках — сліди від військових берців. Шафи вивернуті, а дверцята виламані. Таке враження, що вони хотіли сказати: «Чтоб ты, с*ка, знал. Чего ты так хорошо живешь?» Ніби в них образа, що ми добре жили, мали гарні будинки, дороги, в нас було прибрано. Забрали навіть спіднє, зубні щітки, бритви, украли маленькі дешеві речі. Навіщо воно їм потрібне? Це так дріб’язково.