Знімальну групу Орла і Решки затримали в Лівані

Michelle Andrade, Кирило Макашов та інші члени знімальної команди побували у відділку поліції

Чи може зйомка тревел-шоу «Орел і Решка» обійтися без пригод? Однозначно ні! І йдеться не лише про екстремальні розваги, в які ведучі поринають з головою. Іноді команда проекту стикається з серйозними перешкодами. Наприклад, під час зйомок випуску сезону «Земляни» з Лівану їм довелося шукати спільну мову з місцевими поліцейськими.

Поки ведучі тревел-шоу, яке Новий канал показує щосуботи, Кирило Макашов та Michelle Andrade, за традицією, підкидали монетку, за кадром відбувався справжній треш — до місця зйомки з’їхалася поліція та представники ліванської армії. Продюсери відволікали правоохоронців, а ведучі знімали привітання. На тлі режимного об’єкту.

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Цього разу пощастило — команду проекту проконтролювали й відпустили. Але потім уся знімальна група таки загриміла у відділок, де її шість годин допитували.

— Запитання були не просто у стилі «чого ви тут знімаєте». Питали, як звуть маму, дівчину, рік народження, фоткали мій блог. Вони співали молитви арабською і дивилися мені в очі, голосно стукали, пістолети показували, — розповів ведучий тревел-шоу на Новому каналі Кирило Макашов. — Зрештою нас відпустили, але мурижили дуже довго — по 20 разів ставили ті самі запитання, намагалися вивести на те, чи знаємо ми арабську. Змішували англійську та арабську і спостерігали, чи розуміємо ми їх.

На щастя, все закінчилося добре — команду відпустили, і вона змогла дозняти випуск. Дивлячись, як Кирило та Michelleлегко й весело поводяться у кадрі, неможливо здогадатися, який стрес вони пережили.

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