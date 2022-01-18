Ведучий «Орла і Решки» Кирило Макашов взяв інтерв’ю в соліста Zdob și Zdub

Хлопець потоваришував з учасником популярного молдавського гурту під час зйомок тревел-шоу

Приїхавши до Молдови на зйомки тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, ведучий Кирило Макашов не втратив нагоду познайомитися з одним із найвідоміших молдаван — солістом драйвового фолк-рок-гурту Zdob și Zdub Романом Ягуповим. Разом чоловіки прогулялися вулицями Кишинева.

— Столиця Молдови маленька, компактна, південна. Якщо я йду у справах, обов’язково зустріну дорогою знайомого, який запросить мене на чашку кави. Потім зустрічаю ще когось, випиваю з ним склянку вина. Заходжу на репетицію до друзів… Не треба гаяти час на величезні відстані та пробки — все дуже близько, — розповів Кирилу музикант.

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Роман навчив ведучого кількох місцевих фразочок. Наприклад, у молдаван є вираз «кухоль мідний». Він означає приблизно те саме, що «от дідько!» — роздратування чи подив. А також розповів про характер співгромадян.

— Молдавський народ дуже добрий, гостинний та позитивний. Є багато талановитих співгромадян, які виїхали з країни та отримали хороші посади. Молдавани — це вільні муляри, які розлетілися світом у пошуках пригод, — зазначив Роман у розмові з ведучим тревел-шоу на Новому каналі.

Для довідки:

Zdob și Zdub — молдавський гурт, який був заснований у 1994 році. Словосполученням «Здоб ши Здуб» у румунській мові називають звуки ударів по барабану. На весь простір СНД музиканти прославилися, коли випустили кавер на пісню «Видели ночь» гурту «КИНО». Двічі представляли Молдову на «Євробаченні» — у 2005 році в Україні та у 2011-му в Німеччині.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!