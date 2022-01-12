Michelle Andrade розповіла про страшну ситуацію в літаку

Популярна співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) зізналася, до чого призвела перевтома

Нові країни, екстремальні пригоди, незабутні знайомства – все це невід’ємна частина роботи ведучих тревел-шоу «Орел і Решка» на Новому каналі. Як і безсонні ночі, виснажливі перельоти та цілодобові зйомки. Про наслідки перевтоми розповіла співачка та ведуча сезону «Земляни» Michelle Andrade.

Michelle Andrade влаштувала в пустелі пікнік з ночівлею

— Найчастіше, якщо я приходжу на зйомки втомлена, ще можу щось робити. Але іноді буваю настільки без сил, що коли усміхаюся, трусяться губи. Влітку, коли ми вже поверталися зі зйомки, в мене щось трапилося з тиском. Прокинулася в літаку від того, що без дихання, — зізналася Michelle. — Розплющую очі — все темно, я нічого не бачу. І не можу дихати! В голові стала сама собі говорити: «Дихай! Дихай! Все буде добре!» Почало попускати, лише коли нарешті побачила зірочки в ілюмінаторі.

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Тепер ведуча тревел-шоу на Новому каналі завжди бере з собою в дорогу вітаміни, які допомагають організму впоратися з робочим навантаженням. А ще навчилася розслаблятися: може послухати музику, відійти на п’ять хвилин, прийти до тями і працювати далі. Кидати «Орел і Решку» Michelle не збирається, адже хоч як би було важко в поїздках, воно того варте.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade та Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!