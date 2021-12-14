Вперше в житті: Michelle Andrade зазирнула у кратер вулкана

Популярна співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) прилетіла туди на особистому гелікоптері

Етна – вулкан, розташований на території сучасної Італії, на узбережжі Сицилії. Він такий величезний, що спочатку навіть зовсім не зрозуміло, де починається, а де закінчується. А ще — страшенно примхливий. Про це розповіла ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, Michelle Andrade. Як власниця безлімітної карти у випуску з Сицилії, вона прилетіла до Етни на особистому гелікоптері.

— Мені так хотілося політати над кратером вулкана і все побачити, але в тумані робити цього було не можна. Така помилка може коштувати життя, – поділилася дівчина. — Тому я хотіла лише швидше приземлитися.

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Зараз Етна спить – вже кілька місяців не було вивержень. Завдяки цьому Michelle вдалося підійти до кратера та подивитися, що там відбувається.

— Вперше в житті побачила кратер вулкана на власні очі. Боже, який він величезний! Там відчувається така міць… — захоплюється ведуча тревел-шоу на Новому каналі. — Зараз і не скажеш, що Етна регулярно засипає найближчі міста тоннами чорного попелу, а кілька разів взагалі стирала їх з поверхні землі.

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Попри те, що Етна – вбивця, який може спалити тебе живцем будь-якої секунди, на ній все одно живуть люди. Місцевий житель Альфіо розповів Michelle, що пережив багато вивержень і тисячі разів бачив, як лава тече просто на місто. У1983 році вона накрила його ресторан, і зараз той знаходиться на глибині 50 метрів. У сицилійців такий характер – вони готові терпіти Етну і чекати, коли вулкан прокинеться. Тому що під час вивержень сюди приїжджають тисячі туристів. Для них це атракціон, а для місцевих мешканців – гроші.

– Коли починається виверження, я нічого не відчуваю – ні поштовхів, ні запаху. Все відбувається раптово. Я люблю Етну, як дитину! Незважаючи на те, що вона руйнує, дарує таке захоплення! Це дар природи, який дає багато плодів, – розповів Michelle сицилієць Альфіо.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade та Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!