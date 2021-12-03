Лобстери та голова корови: яку екзотичну їжу куштували ведучі «Орла і Решки»

Кирило Макашов і Michelle Andrade з сезону «Земляни» (Новий канал) розповіли, які продукти найбільше вразили їх у подорожах

Їжа — один зі способів дізнатися більше про культуру різних країн. Адже місцева кухня — це не лише про екзотичні продукти, а й про традиції. Тому в кожній подорожі ведучі тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, Кирило Макашов і Michelle Andrade куштують щось незвичайне.

– Я тут нещодавно лобстера скуштувала, і він мені не зайшов! Отака я балувана ведуча, – розповіла Michelle Andrade в інтерв’ю журналу «Отдохни». — Звісно, з головою корови нічого не зрівняється! Якщо що, це було дуже смачно. Але, думаю, найекзотичніше ще попереду.

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А от співведучий дівчини хоч і скуштував безліч страв, досі не може забути гидку суміш, якою його напоїли на зйомках першого випуску сезону «Земляни».

— Найекзотичніше — це кров корови з молоком, яку я скуштував в Ефіопії. Чоловіки з одного місцевого племені спокійно випивають залпом приблизно літр такої рідини, – зазначив ведучий тревел-шоу на Новому каналі Кирило Макашов. — Це робиться, щоб відростити собі великий живіт і перемогти в конкурсі великих животів. Найпузатіший зможе вибрати за дружину кого схоче. Ось така дивина.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!