Ведуча «Орла&Решки» забралася в жерло Везувію

Нова ведуча сезону «Чудеса світу» Анфіса Черних не змогла стримати сліз, коли відчула «дихання» вулкана

Везувій – один з найнебезпечніших вулканів у світі. Та команда тревел-шоу «Орел&Решка», яке щосуботи показує Новий канал, не була б собою, якби не дивилася в очі страху. Під час зйомок сезону «Чудеса світу» його нова ведуча Анфіса Черних спустилася в жерло Везувію. Стандартний маршрут веде до оглядового майданчика, але по секретних стежках, які дівчині показав гід, вони потрапили в місця, недоступні звичайним туристам.

– На краю прірви ти почуваєшся дрібною піщинкою. Везувій захоплює, – поділилася враженнями Анфіса. – У жерлі, до речі, тепло, я відчувала його навіть коли просто йшла по краю. Було страшно, але відчуття висоти й невагомості того вартували. Потім ми спустилися у жерло буквально на п’ять метрів і відразу ж відчули, наскільки там тепліше. Ще я побачила «ніздрю» вулкана – невелику щілину, крізь яку «дихає» Везувій. Відчула силу, що вбиває міста і людей. І ця сила просто дихала на мене.

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За свою історію Везувій вивергався понад 80 разів. Під час найвідомішого виверження майже дві тисячі років тому, коли були знищені Помпеї, вулкан викидав смертельні хмари каміння, попелу та пари на висоту до 30 кілометрів. Якщо вірити вченим, вулканічний попіл у той день долітав до Сирії та Єгипту! Востаннє вулкан прокидався майже 80 років тому. І ніхто не знає, коли він зробить це знову.

– Біля жерла Везувію стоїть лазерний термометр, що знімає показання з дна кратера. Він посилає дані у вулканічну обсерваторію Неаполя. Це відстежується щомиті, щодня, безперервно, – розповів гід ведучій тревел-шоу на Новому каналі. – Везувій – один із найбільш обстежуваних вулканів у світі.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!