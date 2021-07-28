Вулична їжа в Стамбулі: що обов’язково варто спробувати в Туреччині

Співачка і ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» на Новому каналі Michelle Andrade здала точки, в яких їй було найсмачніше

Вулична їжа є скрізь. Але турки люблять продавати її по-особливому і влаштовувати ціле шоу, щоб привернути до себе клієнта. В які точки обов’язково варто заглянути, якщо ви збираєтеся на відпочинок до Стамбула, розповіла Michelle Andrade — співачка і ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал.

— Напевно, головний талант турків — робити з приготування їжі шоу. Посудіть самі. Хто найепатажніший кухар у світі? Турок Нусрет Гьокчен — той самий, який посолив м’ясо з ліктя і отримав за цей рух 35 мільйонів фоловерів у Instagram і статок у 40 мільйонів доларів, — розмірковує Michelle. — А хто найусміхненіший кухар у світі? Правильно — турок Бурак Оздемір, який прославився на весь світ абсурдно гігантськими стравами. Але на вулиці турецьких міст є свої зірки. Здаю явки та паролі!

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Місце №1: сік з феєрверком

Гуляючи кварталом Сіркеджі, ви точно не пропустите сокодава Булента Абі. Всього за долар він наллє вам апельсиновий сік з салютом!

— Сам сік дуже солодкий, але головне — це атмосфера, яка оточує це місце. Тримаючи феєрверк в руках, я відчувала себе на якомусь святі! — зазначила ведуча тревел-шоу на Новому каналі.

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Місце №2: лаваш з булгуром

Гуляючи біля головної пошти в Стамбулі, ви точно почуєте голос суворого шефа Алі. У нього особливий стиль — кричить на всіх, хто наближається до кіоску, і кидає їжу, як собакам. Але людям це подобається — до Алі весь час стоїть довжелезна черга.

— Він змусив мене перейти в чергу, коли я просто проходила повз, хоча я взагалі не хотіла в ній стояти, — сміється дівчина. — Алі продає найкращий в місті чі-кьофте — лаваш, в який загортають пасту з булгура і томатів. Коштує від 0,74 долара (20 грн).

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Місце №3: морозиво

У Туреччині є дондурмісти — це люди, які продають морозиво. Вони — головні вуличні шоумени. Вони дражнять, а іноді й лякають перехожих, розмахуючи перед ними порожніми ріжками і навіть цілими палицями морозива. За 2 долари вони і розважать вас, і нагодують смачним місцевим морозивом.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» Michelle Andrade і Кирила Макашова щосуботи о 10:00 на Новому каналі!