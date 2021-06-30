Іван Дорн міг замінити Андрія Бєднякова в «Орлі& Решці»

Співавтор і режисер тревел-шоу «Орел&Решка» (Новий канал) Женя Синельников розповів, як творча група проекту вибирає нових ведучих

Найпопулярніше українське тревел-шоу «Орел&Решка», яке Новий канал показує щосуботи, давно стало справжньою кузнею зірок. Андрій Бєдняков, Леся Нікітюк, Регіна Тодоренко, Антон Птушкін та багато інших давно підкорили мільйони сердець і стали улюбленцями публіки. Як команді проекту вдається знаходити талановитих ведучих, розповів його співавтор і режисер Женя Синельников.

– Будь-який кастинг проходить через нашу компанію – всі кандидатури обговорюються творчою групою. Прикольний-не прикольний, заходить-не заходить… Все одно ми малюємо під героя якийсь образ – як показала практика, ведучі без образу, як я (Женя вів 9-11 сезони, – прим. ред.), надовго не затримуються, тому що вони безликі, – розповів Женя Синельников в інтерв’ю Роману Діхтяру на YouTube-каналі PERSONA. – Для «Орла&Решки» потрібен харизматичний цікавий персонаж, який буде ділитися своїми враженнями. Також є другий ведучий – потрібно перевірити, чи є між ними «спайка». Вони мають бути не однаковими, а максимально різними. Найяскравіший приклад – Настя Івлєєва і Антон Птушкін. Він такий, вона така, при цьому за ними дуже цікаво спостерігати – це вистрілило.

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Колись на роль ведучих «Орла&Решка» пробувалися і вже відомі всій країні особистості, наприклад, співак Іван Дорн і співачка Michelle Andrade. І якщо Michelle у результаті все-таки стала ведучою сезону «Земляни», то Дорн свою мрію здійснив лише в одному випуску сезону «10 років».

– Іван Дорн пробувався на роль ведучого разом з Андрієм Бєдняковим (ведучий 2-7, 10-11 і 23 сезонів «Орла&Решки», – прим. ред.) Дуже мені сподобався, був офігенський, я за нього топив. Він говорив потім: «Коли не пройшов, засмутився. Але в мене все так добре пішло в музиці, що зараз розумію, що зробив би помилку». Хто його знає, як би воно склалося, – підсумував режисер тревел-шоу на Новому каналі.

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Зазвичай ведучі «Орла&Решки» змінюються раз на два роки, але бувають і винятки – іноді мандрівники розкриваються лише за рік зйомок.

– У середньому через півроку жорсткого графіка всі втомлюються. Якщо спочатку ведучий приїхав до В’єтнаму і просто поїв жучків – це емоція, окей. За півроку в нього вже не буде емоції. Тоді він сідає на живого алігатора або заходить у клітку з отруйними зміями – ми постійно підвищуємо градус і «вичавлюємо» з них дедалі більше, – зазначив Синельников. – Але намагаємося не дотягувати до моменту, коли відверто видно, що ведучий дуже втомився.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим – о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою та Антоном Зайцевим – об 11:00.