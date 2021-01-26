«Оператор зблід»: Лесю Нікітюк мало не травмував вертоліт

Ведуча Нового каналу згадала небезпечні моменти на зйомках «Орла&Решки»

Вона об’їздила півсвіту, їла огидну й екзотичну їжу, жила в розкішних готелях, а іноді і в нетрях. Хоча зараз Новий канал показує в «Орлі&Решці» інших ведучих, багато фанатів проекту досі з теплотою згадують мандрівницю Лесю Нікітюк, мріючи опинитися на її місці. Ось тільки вони не знають, які небезпечні моменти можуть підстерігати ведучих під час зйомок тревелу.

– Якось ми висадилися на льодовик у Швейцарії, – розповіла ведуча Нового каналу в інтерв’ю Дмитру Гордону. – Виходжу з вертольоту, мене вже ловить камера, йду і кажу: «Ну ось ми і приземлилися на льодовик. Я щаслива летіти вертольотом із золотою карткою». У цей момент вертоліт просідає й лопаті «зрізають» моє волосся, яке розвівається на вітрі. Зрозуміло, що їх не зрізало буквально, просто зачепило. Але оператор зблід.

Через екстремальні зйомки Леся Нікітюк навіть пила заспокійливі.

– Завжди віддавалася цьому проекту на 100%, – зізнається вона. – Хоч мені було страшно, моторошно, я не спала, мене трусило. Через кілька років пропила мінімальний курс заспокійливих, тому що зривало. Через постійні ризики самі по собі лилися сльози, не могла тримати себе в руках.

На які ж екстремальні подвиги готові піти інші ведучі «Орла&Решки», можна побачити щосуботи з 10:00 на Новому каналі.

В тему:

«Орлу&Решці» – 10 років! Розкриваємо секрети ювілейного сезону