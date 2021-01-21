«Орлу&Решці» – 10 років! Розкриваємо секрети ювілейного сезону

Легендарний тревел-проект святкує ювілей. І святкує з розмахом! 13 лютого в ефірі Нового каналу – сезон «Орел&Решка. 10 років» із зірковими ведучими та крутими локаціями

Здається, лише вчора Алан і Жанна Бадоєви знімалися у першому випуску «Орла&Решки» в Барселоні, і ось минуло аж десять років! Відсвяткувати ювілей творці тревел-проекту вирішили по-особливому… і запросили на роль ведучих популярних зірок. Десять випусків, десять пар відомих артистів, десять цікавих і яскравих напрямків – все це в ефірі Нового каналу вже з 13 лютого.

Ідею зняти зірок у якості ведучих «Орла&Решки» ми обговорювали дуже давно

– Ідею зняти зірок у якості ведучих «Орла&Решки» ми обговорювали дуже давно, і я особисто дуже «топила» за неї, – зізналася генеральний продюсер тревел-проекту Олена Синельникова. – До того ж, десятий, ювілейний сезон передачі ми вже знімали з найяскравішими ведучими «Орла&Решки», тож не хотілося повторюватися. Вирішили відзначити десяту річницю із зірками, за якими глядачам буде дуже цікаво спостерігати не як за артистами, а як за звичайними туристами.

Вклинитися у щільний графік артистів зі зйомками тревел-проекту – завдання не з легких. Але команді «Орла&Решки» під силу все! Адже саме зірки – основна «фішка» сезону.

– Якщо в інших сезонах у нас акцент на відкритті країни з нових сторін, то в «Орел&Решка. 10 років» – саме на зірках. Нам цікаво показати їх звичайними мандрівниками з рюкзаком за плечима, – зазначила Синельникова. – Або навпаки – здивувати незвичайними дорогими розвагами і місцями, хоча вони, можливо, бачили чимало.

Проект «Орел&Решка» зіткнувся з жахливими обмеженнями

Зйомки ускладнилися ще й карантином: не в усі країни можна потрапити в принципі, в багатьох вводять комендантську годину.

– Проект «Орел&Решка» зіткнувся з жахливими обмеженнями: нам довелося вибирати з країн, які відкриті й не вимагають після прильоту 14 днів перебувати на карантині. Ми постійно підлаштовуємося під карантинні умови, – зізналася Олена Новому каналу. – Наприклад, 5 січня група мала вилітати на зйомки в Перу. А 1 січня дізналися, що Перу закрилося на карантин! Довелося терміново здавати квитки і шукати нову країну, заново здавати ПЛР-тести.

І наостанок – спойлер: сезон «Орел&Решка. 10 років» відкриє парочка музикантів – Мішель Андраде і Позитив! Спеціально заради Мішель знімальна група вирушила на батьківщину співачки – в Болівію.

До речі, в цьому випуску Андраде витратить майже всі свої сто доларів, щоб купити квиток на літак і зустрітися зі своїм батьком. А не бачилися вони вже три роки!

Прем’єра сезону «Орел&Решка. 10 років» – в суботу, 13 лютого, о 10:00 на Новому каналі!