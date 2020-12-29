Ведуча «Орла&Решки» скуштувала морозиво з горіхів, які знаходять у фекаліях слонів

Добре, що про цей факт вона дізналася вже після того, як з’їла цілу порцію по-справжньому чарівного десерту

Спекотна Замбія – країна екзотичних страв, колоритних вуличок та завжди позитивних людей. Окрім цього, це «батьківщина» одного з чудес світу – водоспаду Вікторія. Подорож туди показав Новий канал у тревелі «Орел&Решка». Ведуча Василіса Хвостова окрім водоспаду та дикої природи вирішила провести час у компанії найбільших тварин, які ходять по Землі, – африканських слонів.

– «Elephante cafe» (у перекладі з англ. – «кафе слонів») – це місце, де можна і «поспілкуватися» зі слонами, і смачно поїсти. Усіх тварин врятували від браконьєрів і привезли сюди з різних куточків Африки, – розповідає ведуча. – Кожного дня опівдні слонів виводять до туристів, щоб ті могли погодувати диво-тварин. Ось такий атракціон.

Ведуча «Орла&Решки» побувала у «місті мертвих»

Вартість такого задоволення – 200 доларів (близько 6 тисяч гривень), куди входить і квиток, і обід за 185 доларів. Для власниці безлімітної картки це не проблема. Тож після позитивної слонотерапії настав час обідати. Страви були вишукані: на закуску – равіолі з базиліком та їстівним листям настурції, на основне – філе яловичини з карамелізованим часником та трюфельним маслом у соусі з червоного вина, а на десерт – домашнє морозиво з горіхами дерева мангонго. Але потім виявилося, що й тут не обійшлося без слоників.

– Морозиво – це гордість нашого кафе. Горіхи дерева мангонго ми беремо з його плодів. А наші друзі слони нам дуже в цьому допомагають, адже чистять їх, – розповів Василісі офіціант. – Слон з’їдає плід. М’якоть перетравлюється, а горіхи виходять природнім шляхом. А нам залишається їх лише почистити. Саме з ними й приготували морозиво, яке вам так сподобалося.

Відома ведуча «Орла&Решки» подоїла віслюка

Отакий сюрприз чекав ведучу тревелу.

– Неймовірно! За двісті доларів я скуштувала морозиво з горіхів з дупи слона, – пожартувала Василіса Хвостова. – Але насправді воно чудове.

Що ще екзотичного побачили та скуштували ведучі у Замбії, та які екстремальні розваги спробували – дивіться в повному випуску «Орла&Решки. Чудеса світу» на сайті або на YouTube Нового каналу. А свіжі подорожі вмикайте щосуботи о 10:00.