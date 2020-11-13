Ведуча «Орла&Решки» літала над морем у відкритому вертольоті

Шалений вчинок вона зробила, спостерігаючи найромантичніший захід сонця на планеті

Острів Санторіні – один з найдорожчих та найкрасивіших курортів у світі. У цьому райському куточку Греції відпочивають, одружуються та проводять медові місяці голлівудські зірки. Цей острів найбільш білосніжний та інстаграмний у Греції. Саме туди й полетіла команда культового тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» (Новий канал).

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Однією з найбільших цінностей острова є захід сонця. Його називають найромантичнішим на планеті.

– Стверджують, що захід сонця тут настільки красивий, що BBC обрали це місце для зйомок останнього заходу сонця минулого тисячоліття, – розповів ведучий тревелу Антон Зайцев.

Ведучий «Орла&Решки» піднявся на гору Олімп

Якщо для звичайного туриста з невеличким бюджетом найкраще місце, щоб побачити захід, є замок Святого Миколая, то багачі обирають вертоліт. Можна орендувати на острові гігантського «чорного ворона» і спостерігати чудо світу прямісінько з неба.

– Ця послуга так і називається – західний вертолітний тур, – розповіла ведуча. – Подивитися захід сонця, наче птах, коштує тисячу євро за 15 хвилин. Це ж справжнє ванільне небо! Рожеві, пурпурні, персикові та червоні відтінки перемішав у собі санторинський захід сонця. Це окреме чудо світу!

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Але на цьому емоції Василіси Хвостової не закінчились. Для ще гостріших відчуттів та вражень пілот вертольоту відкрив двері повністю. І ведуча «Орла&Решки» літала над морем, розмахуючи ногами в повітрі, як у дитинстві на гойдалці.

Що ще вразило ведучих легендарного тревелу «Орел&Решка» – дивіться вже цієї суботи о 10:00 на Новому каналі.