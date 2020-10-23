«Боявся наступити на людську кістку»: ведучий «Орла&Решки» побував у місцях жертвоприношень цивілізації майя

Команда легендарного українського тревел-шоу, яке відтепер показує Новий канал, мандрувала Мексикою і навіть купалася у священних водах сенотів

На півострові Юкатан (Центральна Америка) майже немає річок. І єдиним джерелом прісної води для давньої цивілізації майя були сеноти. Це природні колодязі або невеликі озера, більшість із яких розташована у печерах. Для «знайомства» з ними ведучий «Орла&Решки» вибрав найбільш таємничий і один із найбільш доступних – «Лос-Геррерос».

– Сенот «Лос-Геррерос» складається з чотирьох підземних колодязів, – пояснює Антон Зайцев, ведучий «Орла&Решки. Чудеса світу» – проекту, який відтепер щосуботи показує Новий канал. – Для племені майя він був святинею, оскільки вони вірили, що там живуть духи джунглів, вітру та води.

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Ведучий навіть скупався у сеноті, однак той факт, що це було також місце жертвоприношення богам, трохи збентежив його.

– У сенотів трохи сумнівна репутація, – розповів він. – Говорять, що майя скидали туди жертв, яких приносили у дар духам. Не знаю, чи це правда. Але археологи неодноразово знаходили у сенотах глечики зі скарбами й людські кістки. Тож я боявся наступити на одну з них.

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У печерах, де знаходяться сеноти, нащадки майя до сьогодні проводять ритуали. Але зараз це більше розвага для туристів.

– Це посвята, аби духи печери прийняли чужака, – поділився ведучий «Орла&Решки. Чудеса світу», який випробував все на собі. – Для початку тебе годують кількома какао-бобами. Потім дають випити какао на воді. Згідно з їхнім віруванням, з кожним ковтком енергія людини очищується, і духи сеноту стають прихильнішими до нього. Варто зауважити, що з’єднання з духами – єдиний ритуал, у якому нікого не приносять у жертву і не пускають кров.

Що ще дізналися ведучі «Орла&Решки. Чудеса світу» на батьківщині майя? Дивіться вже завтра, 24 жовтня, о 10:00 на Новому каналі!