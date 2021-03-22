Дивіться по суботах о 10:00 на Новому каналі пригоди нової зіркової пари в новому неймовірному місті!

Здається, лише вчора Алан і Жанна Бадоєви знімалися у першому випуску «Орла&Решки» в Барселоні, і ось минуло аж десять років! Творці тревел-проекту вирішили відсвяткувати цю дату по-особливому… і запросили на роль ведучих зірок. Десять випусків, десять пар відомих артистів, десять цікавих і яскравих напрямків – все це в ефірі Нового каналу.