Спав на ліжку короля: ведучий «Орла&Решки» Іван Дорн жив у португальському замку

До українського музиканта в замку зупинялися японський імператор і письменниця Агата Крісті

Розписні стіни. Автентичні меблі, створені в XIX столітті. Колись у такому антуражі палацу Буссако жив король Португалії. А тепер там може зупинитися будь-який турист, чим і скористався музикант Іван Дорн під час зйомок тревел-проекту «Орел&Решка. Новий сезон», який показує Новий канал.

– Я жив у справжньому палаці, який був побудований передостаннім королем Португалії Карлушем I Мучеником. Зараз тут знаходиться готель, у якому зупиняються монархи, президенти, кінозірки, письменники та інша знать, – зазначив Іван Дорн.

Після того, як Португалія стала республікою, і влада націоналізувала всю монаршу власність, королівський кухар викупив цей палац в окрузі Коїмбра і облаштував у ньому першокласний готель. Тут відпочивають люди, відомі на весь світ. Наприклад, у президентському номері, де зупинився Дорн, колись жили принц Португалії і японський імператор, а також «королева детектива» Агата Крісті.

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– Палац побудований у стилі неомануеліно – це коли звалили в купу готику, ренесанс, мавританський стиль і додали східну нотку. Я раніше бачив таке лише в музеях! – поділився враженнями ведучий «Орла&Решки. Новий сезон» на Новому каналі. – І спав я, до речі, на тому ж ліжку, що й португальський принц!

Виглядає палац справді фантастично – не дарма він вважається одною з найбільш міфічних будівель у всій Португалії. При цьому поєднання всіх мислимих архітектурних стилів ніяк не зіпсувало замок, а лише зробило його незвичайним і цікавим.

Ніч у президентському номері обійдеться туристу в 650 євро, звичайні апартаменти коштують значно дешевше – від 130 євро. Івану Дорну пощастило подорожувати з безлімітною золотою картою, тож економити в розкішному палаці він не став. На що ще розщедрився музикант, дивіться у свіжому випуску «Орла& Решки. Новий сезон».

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!