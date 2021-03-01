Чай з коки і коробки від ляльок: Що ведуча «Орел&Решка» привезла з Болівії

Мішель Андраде розповіла, які пам’ятні речі привезла з Болівії 10 років тому, і яку «запрещенку» везла рідним з України в цьому році

Популярні артисти Michelle Andrade і Позитив стали ведучими першого випуску сезону «Орел&Решка. 10 років» і показали глядачам Нового каналу сонячну Болівію. Для Мішель ця поїздка стала й зовсім особливою, адже вона повернулася в свою рідну країну і навіть побувала в місті, в якому народилася і прожила 13 років – Кочабамбі.

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На зйомках спецпроекту «Тревел краш-тест» на YouTube (Новий канал) дівчина розповіла, що було в її валізі, коли вона покидала Болівію в 2010 році, і що привезла в рідну країну з України нцього разу.

– Я обожнювала Барбі! – зі сміхом згадує Мішель. – У мене в Болівії була ціла колекція. І коли ми з мамою їхали, я залишила всіх ляльок там, а взяла з собою в Україну тільки порожні коробки! Не знаю чому так! 🙂 Мабуть, вони мені дуже подобалися, адже коробки від Барбі були яскраві та красиві. А ще мені бабуся каблучки завжди дарувала, маленькі такі, я на мізинчику їх носила. Вони до сих пір у мене є! Зараз же, коли я приїхала до рідних з «Орлом & Решка», мої дві тітки теж колечка мені подарували, і я їх зберігаю.



Але в гості до родичів Мішель теж приїхала не з порожніми руками, їй вдалося привезти з України смачну «контрабанду»:

– У Болівію я везла сало, ковбаску та ікру! – сміється співачка. – А назад, коли вже в Україну летіла, у валізи спакувала місцеві делікатеси: чай з коки – він не заборонений, але могли в аеропорту зупинити для перевірки, і багато пакетиків чарки (сушене м’ясо лами). Ми з мамою його так любимо, що я взяла ну дуже багато упаковок, довелося навіть кросівки і деякі речі залишити в Болівії, щоб місця вистачило!

Які ще цікаві історії провезли з Болівії Michelle Andrade і Позитив, дивіться в першому випуску спецпроекту «Тревел краш-тест» на YouTubе Нового каналу. І не забудьте, що там же є і другий випуск «Орел & Решка. 10 років» з Португалії з Олександром Гудковим та Іваном Дорном в ролі ведучих. Це варто побачити!

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