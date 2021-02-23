На який експеримент зважився Позитив під час зйомок Орла & Решка?

Музикант розповів, що найбільше вразило його під час зйомок тревел-шоу, яке показує Новий канал

Уявіть собі життя без телефону і комп’ютера, без месенджерів і соцмереж, без нескінченної стрічки новин і фотографій чужих котиків і собачок. Саме так провів три дні в Болівії Олексій Завгородній (Позитив) – учасник гурту MOZGI, саундпродюсер і ведучий першого випуску тревел-проекту «Орел&Решка. Новий сезон», який показує Новий канал.

«Сім’я далеко, але завжди в моєму серці»: Michelle Andrade — про болівійську рідню

Орел&Решка. Тревел краш-тест ведучих Мішель Андраде і Позитива. Ексклюзивне інтерв’ю!

Хоча йому й випала золота безлімітна картка, співак жив не в люксових апартаментах, а в еко-лоджі посеред національного парку. Такий варіант відпочинку сподобався Позитиву навіть більше, ніж готельні номери класу люкс.

– Я люблю намети, природу. Мені не потрібен кондиціонер і суперумови. У будиночку були москітна сітка, лампочка і можливість зарядити телефон – це головне. І то, телефон був не потрібен. Усі ці дні ми жили без зв’язку, я дуже від цього кайфував! Коли змирився і усвідомив, що мене ніхто не чіпатиме, не буде писати смс і ділитися новинами, почав насолоджуватися єднанням з природою, – зізнався Позитив. – Це унікальний досвід. Де ще я зміг би вимкнути телефон і зникнути на три дні? Почався б кіпіш, був би капець! Я кайфонув, було навіть складно знову звикати до телефону. Зрозумів, що без зв’язку можна жити, і це класно.

Що вразило Позитива в Болівії, як він ставиться до екстриму, і як відреагував на пропозицію стати ведучим «Орла&Решка» – у «Тревел краш-тесті» з Michelle Andrade та Позитивом.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон» щосуботи о 10:00 на Новому каналі! У наступному випуску музикант Іван Дорн і шоумен Олександр Гудков вирушать у Португалію.