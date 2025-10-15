Євген Лісничий розповів про курйозні святкування: подробиці

Виконавець однієї з ролей у прем’єрному серіалі Нового каналу «Сім’я по неділях», який відзначає день народження, також розповів, як працював у святковий день, про що колеги й не здогадувались

Євген Лісничий пригадав курйозні святкування свого Дня народження

15 жовтня день народження святкує український актор серіалів та кіно, а також озвучки і дубляжу Євген Лісничий. Женя зіграв головну роль у серіалі Нового каналу «Голова», цієї осені глядач знову побачить його в ефірі в комедійному серіалі «Сім’я по неділях». А поки дізнаємось ексклюзивні курйозні історії від іменинника!

– Я вже дуже давно не святкую днюху, – каже Євген Лісничий. – Кілька років зустрічаю цей день на знімальному майданчику. Єдине, що одразу пригадується, як у 2023 році знімався у проекті. Мав повний робочий день і ніхто не знав про мій день народження. Я нікому й не казав, щоб не було упередженого ставлення, поблажок до мене. Хотів максимально викластися, бо дуже сподобався сценарій і треба було зробити роль добре. Тому той день пройшов максимально в робочій атмосфері (усміхається).

Також Женя пригадав історію про свій найкращий день народження. Хоч він був і несправжній!

– У дитинстві, десь у сьомому-восьмому класі, я був у літньому таборі. Уявіть: серпень, спека, ранок біля корпусу, я виходжу надвір, а мій загін стоїть з величезним розмальованим плакатом, нашими фотками, побажаннями, тортом. Словом, фул-хаус. Я стою, не розумію, що відбувається. Вони чомусь вирішили, що в мене день народження. Насправді ж він восени! – сміючись розповідає Лісничий. – Стояв, «втикав» та усміхався ще довго. Було смішно, соромно і якось незручно водночас. Але не хотів псувати людям свято, тому промовчав і прийняв вітання. До речі, це був найвдаліший день народження, який я памʼятаю. Хоч і фейковий (сміється).

