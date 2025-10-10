Акторки серіалу «Сім’я по неділях» поділилися лайфхаками хорошого емоційного стану

Анастасія Іванюк, Марія Стопник та Ксенія Вертинська з комедійного серіалу «Сім’я по неділях», прем’єра якого відбудеться в ефірі 3 листопада, поділилися лайфхаками хорошого емоційного стану

10 жовтня відзначають Всесвітній день психічного здоров’я. Це ще один привід нагадати, що стежити та піклуватися треба не тільки про фізичний стан, а й про ментальний. Не забувати про відпочинок, давати собі можливість відновлення, займатися з психотерапевтом. Варіантів підтримки психіки безліч. Особистими лайфхаками поділилися акторки комедійного серіалу «Сім’я по неділях», який 3 листопада стартує на Новому каналі. Можливо, якісь з їхніх методів допоможуть і вам.

Анастасія Іванюк: Прогулянки з собачками з притулків і листи собі в майбутнє

– Психологічне здоровʼя дуже важливе для мене. Я постійно відчуваю звʼязок між ментальним та фізичним. Тож вже кілька років знаходжусь у терапії, – розповідає Настя. – Іноді можу міняти спеціаліста, іноді роблю паузи, але все ж повертаюся до лікування мого внутрішнього. Професія актора передбачає багато роботи з емоціями. До того ж я загалом дуже емпатична, «тонка душа», тому мені необхідне відновлення. Маю кілька лайфхаків, як прийти до гармонії з собою. По-перше, я все життя веду щоденник. Це мій ритуал, терапія, прояв любові до себе. Ніколи не рахувала, скільки вже списала блокнотів, але кожен з них приховує багато таємниць, болю, моментів щастя та й взагалі просто життя. Таким чином ніби говорю з собою в минулому, в теперішньому та майбутньому. Ще я пишу собі листи, які відкриваю через рік. Особливо люблю це робити в день свого народження або на Новий рік. Якщо мені хочеться відновлення тут і зараз, то йду в притулок для тварин і гуляю з тамтешніми собачками. Їхня енергія та любов мене наповнюють. А ще я страшенно люблю читати. Особливо детективи. Коли читаю, поринаю в інші світи, і мені стає значно краще. Чесно кажучи, роботи над собою ще багато. Даю собі час, любов і терпіння. І щиро бажаю цього кожному!

Ксенія Вертинська: Має настільну книгу, що знімає тривожність

– Свідомо я займаюся психічним здоровʼям уже шість років. Все почалося з клінічної депресії, – говорить Ксенія. – Насамперед хочу сказати, що немає універсального ритуалу для всіх. Кожен сам має знайти свою зону комфорту. Треба думати, шукати, аналізувати, не вірити сліпо Reels з Instagram. Бажаю всім триматися та знаходити свій порятунок! У мене, наприклад, є настільна книга «Свобода від тривоги» Роберта Ліхі. Коли розумію, що тривожні думки турбують більше ніж зазвичай, відкриваю й читаю. Таким чином нагадую собі певні основи.

Марія Стопник: Дивиться мультфільми та п’є вітаміни

– Я п’ю магній та мелатонін. Це дві добавки, які допомагають мені триматися, – ділиться Марія. – А ще коли відчуваю, що починаю «розклеюватися», дивлюся яскраві мультики! Нещодавно почала щовечора писати сім речей, за які я вдячна цьому дню. Таке допомагає не впадати в депресію і думки, що в житті все погано. Коли аналізуєш свій день, то розумієш, що навіть у найгіршому можна знайти сім речей, за які хочеться подякувати. Додайте до цього спорт, музику та спілкування з хорошим другом. Ще дуже люблю, коли туманна погода, гуляти на природі – в лісі, парку… Походити, понюхати дерева, заплющити очі й слухати, як йде дощик, намагатися диференціювати ці звуки. Це дуже заземляє.

Зазначимо: усі поради – особистий досвід акторок. Кожен має знайти власні ритуали турботи і те, від чого стає легше. Якщо стан не кращає, варто звернутися до фахівця, а не займатися самолікуванням. Будьте здорові та натхненні!

