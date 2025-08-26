Остап Ступка про форс-мажор під час вистави: що розповів актор

Новий каналНовини

Виконавець однієї з головних ролей у серіалі «Сім'я по неділях», який восени покаже Новий канал, пригадав курйоз з театрального життя

Буває, під час перегляду концертів чи вистав помічаєш, що щось іде не так. У такі моменти підтримуєш артистів оплесками. Але значно частіше ти навіть не підозрюєш про форс-мажори на сцені. Бо акторам чи співакам вдається професійно обіграти ситуацію. Про один з таких випадків розповів український актор, якого вже восени побачите в ефірі Нового каналу в серіалі «Сім’я по неділях», Остап Ступка.

– Курйозних історій з театрального життя в мене безліч. Але розкажу про випадок, який трапився під час вистави «Весілля Фігаро», де я виконую роль Фігаро, – розповідає Остап Ступка. – Там є сцена, де до мене з оркестрової ями має вилізти персонаж на прізвище Гріп Солей і принести пістолет. Потім я маю запитати, чи є до цього пістолета якась інструкція, він мені її дає і зникає в оркестровій ямі. І от вистава підходить до цього моменту. Я дивлюсь, а в оркестровій ямі немає актора! Звісно, не привертаючи уваги глядача, зиркаю в ліву кулісу на помічника режисера і питаю, а де Гріб Солей? Помічник режисера починає активно дзвонити в дзвоники, викликаючи артиста. Може, той заблукав десь… Раптом він зʼявляється не з оркестрової ями, а з поза лаштунків із переляканими очима. Я питаю: «Приніс?» А він дивиться на мене поглядом типу: «Що?» Я кажу: «Ну, як що?» І він: «Ааааа». Побіг назад за лаштунки в цех реквізиту, взяв той пістолет, вибіг тією ж стежкою, віддав пістолет, ніби все нормально.

Ніби… Бо, звісно ж, на цьому історія не закінчилася.

– Я кажу: «Добре, а інструкція до нього хоч якась є?» Виявилося, що він і її забув. Знову побіг за лаштунки. Виніс її, і далі вже все пішло, як треба. Насправді, це було смішно. Нам точно! Не знаю, чи глядачам теж, бо вони, напевно, нічого й не запідозрили, а подумали, що так треба (усміхається).

Остап Ступка розповів про форс-мажор під час вистави

