Акторка Лєра Фокіна розповіла про колекцію вінілу

Лєра Фокіна розповіла про свою колекцію вінілу

Легке потріскування голки, що ковзає доріжками платівки, глибокий та насичений звук, у якому чути найменші нюанси виконання. А якщо це ще й лімітована колекція, то чудове усвідомлення того, що володієш чимось унікальним, гарантовано. Саме ця жива енергетика та неймовірна естетика вінілового програвача полонила серця меломанів та змушує людей по всьому світу перетворювати прослуховування музики на цілий ритуал. 12 серпня відзначають День вінілових платівок. Серед українських акторок є людина, яка може говорити про вініл годинами – це зірка серіалу Нового каналу «Любов, як вона є» Лєра Фокіна.

– Перша платівка та вініловий програвач разом з нею в мене з’явились три роки тому. Це був подарунок моєї найкращої подруги на одне зі свят. І першою платівкою в моїй колекції став гурт The Beatles з альбомом Yellow Submarine. Чому саме вона? Бо подружці сподобалася синьо-жовта обкладинка (сміється). Я люблю The Beatles, але не ярий фанат. Утім, це було дуже символічно й прикольно, – згадує Лєра Фокіна. – Подруга тоді зробила мені стратегічний подарунок, бо забезпечила себе ідеями презентів на всі свята на роки вперед. Завжди, в будь-якій незрозумілій ситуації, можна просто подарувати ще одну платівку (усміхається).

За три роки колекція вінілу акторки значно поповнилася й навіть стала своєрідним щоденником подорожей та отриманих в них емоцій.

– Зараз у моїй колекції 20 платівок, але я не планую зупинятися. Особливо цінні для мене ті, які приводжу додому з подорожей. Наприклад, Florence and the Machine – альбом Dance Fever я купила, коли була в Парижі, – розповідає Лєра. – А нещодавно летіла додому через Будапешт і там придбала собі дві платівки: Cigarettes After Sex та Vivaldi «Пори року». Це був дуже смішний тандем, тому що Vivaldi та Cigarettes After Sex, я думаю, разом ніколи ніде не стояли (сміється). Але я люблю і цей гурт, і класичну музику. А «Пори року» давним-давно хотіла мати в колекції.

Вініл для Лєри – це ще й особливий спосіб зберігати теплі спогади про близьких, адже тепер платівки їй дарують досить часто.

– Моя мамуля на минулий день народження подарувала платівку Sade – The Best of Sade. Буквально напередодні ми з нею говорили, як я зараз люблю їх слухати. І наступного дня ми разом поїхали в торговий центр, і перше, що побачили, коли зайшли всередину, був стенд з платівками. І там стояла Sade. Мама мені її купила, це було дуже приємно, я обожнюю цю платівку, ставлю її постійно, – розповідає Лєра Фокіна. – Ще в мене є платівка з саундтреками до фільму «Вавилон» з Марго Роббі та Бредом Піттом. Її мені подарував на день народження друг, ми з ним дуже любимо цей фільм. Я йому казала: «Як було б круто мати платівку з усіма цими саундтреками, бо музика до фільму просто неймовірна!» І на день народження він подарував цю платівку з лімітованої колекції. Щоразу вона повертає мене спогадами в перегляд того фільму. Дуже багато для мене значить.

У колекції акторки знайшлося місце і для світових зірок, і для улюблених українських виконавців.

– Ще з подарованих у мене є Adele – «30», дві платівки Billie Eilish: її останній альбом Hit Me Hard and Soft та другий альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Також є Оlafur Arnalds – це ісландський композитор, мінімаліст, обожнюю його музику. Є Black Pumas та Tom Odell – Monsters. А з українських – «Бумбокс» та Latexfauna. До речі, платівку Latexfauna я купила після їхнього концерту в Києві, – згадує Лєра. – А ще маю платівку з кращими різдвяними піснями Francis Sinatra. Це просто мастхев перед Різдвом та Новим роком, адже вона завжди створює певний настрій.

