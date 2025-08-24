Піти на мирну акцію і стати донором крові: зірки Нового – про плани на День Незалежності

Ведучий «Хто зверху?», капітан у «Хто знає?» Володимир Дантес, актор серіалів «Будиночок на щастя», «Любов, як вона є» Назар Задніпровський і зірка реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак розповіли, як проведуть державне свято

Цієї неділі ми відзначаємо День Незалежності – свято, яке стало для нас символом свободи й боротьби за майбутнє. Сьогодні, як ніколи, час пишатися, любити, єднатися, надихатися та допомагати! Адже наше завтра твориться уже зараз завдяки діям і нескореній вірі. Тому 24 серпня привітайте себе та країну донатом, а як зустрінете військових на вулиці – подякуйте. Зі святкової нагоди зірки проектів Нового каналу поділилися думками про День Незалежності.

Володимир Дантес, ведучий шоу «Хто зверху?» і капітан команди в «Хто знає?»

– Для мене як для харків’янина завжди існували дві найважливіші дати державних свят: 23 серпня – День Харкова і 24 серпня – День Незалежності. Раніше це були веселі дні, які асоціювалися з феєрверками, концертами, чимось безтурботним. А зараз це дні, коли хочеться провести час із родиною, піти на акцію підтримки військовополонених, просто побачити військових на вулиці та сказати їм «дякую», поговорити з ними. Адже за весь час існування Україна постійно виборює свою незалежність. Так, ми незалежні, але чомусь завжди маємо це доводити. І ця незалежність ніколи не дається нам просто так. У нас є тільки ми. Сподіватися варто лише на себе, – говорить Володимир. – Насправді це буде перший вихідний після зйомок шоу «Хто зверху?» Думаю, я просто відпочиватиму. Можливо, зустрінуся з друзями та схожу на акцію, адже в такий день особливо важливо нагадувати про наших військовополонених. Дуже хочеться провести цей день тихо, та й не відчуваю потреби кудись виїжджати. Хочеться бути вдома. Вірю, що настане час, коли зможемо гучно святкувати, проте не зараз.

Назар Задніпровський, актор серіалів «Будиночок на щастя» і «Любов, як вона є»

– Для мене це свято означає, що Україна відбулася як незалежна держава. Україна живе! Поранена, побита, але вона живе на зло нашим ворогам. Це свято на 100% гарантує, що Україна буде жити по- Новому. І всі нові досягнення будуть 100% висвітлюватися на Новому каналі, – впевнений Назар. – 24 серпня я буду вітати з Днем Незалежності нашу героїчну Одесу! Маю честь виступати на святкових концертах з друзями «Дизель Шоу». І обов’язково привітаю кохану дружину з днем народження: Бог подарував мені Ірину та незалежність України в один день.

Андрій Черепущак, ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!»

– Незалежність – це насамперед свобода. Найголовніше, щоб наша країна була вільною, щоб вона не залежала від жодних інших країн. Ми довели всьому світу, які ми сильні, і що можемо за себе постояти! – каже Андрій. – Цього року в День Незалежності я братиму участь у благодійній акції зі здачі крові. Всім дуже рекомендую ставати донорами й теж долучатися до таких акцій. Бо кров треба здавати завжди. А тим паче, якщо ви можете комусь допомогти.