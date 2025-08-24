Новий каналНовини

Піти на мирну акцію і стати донором крові: зірки Нового – про плани на День Незалежності

Піти на мирну акцію і стати донором крові: зірки Нового – про плани на День Незалежності

Ведучий «Хто зверху?», капітан у «Хто знає?» Володимир Дантес, актор серіалів «Будиночок на щастя», «Любов, як вона є» Назар Задніпровський і зірка реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак розповіли, як проведуть державне свято

Цієї неділі ми відзначаємо День Незалежності – свято, яке стало для нас символом свободи й боротьби за майбутнє. Сьогодні, як ніколи, час пишатися, любити, єднатися, надихатися та допомагати! Адже наше завтра твориться уже зараз завдяки діям і нескореній вірі. Тому 24 серпня привітайте себе та країну донатом, а як зустрінете військових на вулиці – подякуйте. Зі святкової нагоди зірки проектів Нового каналу поділилися думками про День Незалежності.

Зараз дивляться

Рахуй хвостатих та отримай подарунок: на День Незалежності Новий канал покаже комедію «Песики»

Володимир Дантес, ведучий шоу «Хто зверху?» і капітан команди в «Хто знає?»

Піти на мирну акцію і стати донором крові: зірки Нового – про плани на День Незалежності

– Для мене як для харків’янина завжди існували дві найважливіші дати державних свят: 23 серпня – День Харкова і 24 серпня – День Незалежності. Раніше це були веселі дні, які асоціювалися з феєрверками, концертами, чимось безтурботним. А зараз це дні, коли хочеться провести час із родиною, піти на акцію підтримки військовополонених, просто побачити військових на вулиці та сказати їм «дякую», поговорити з ними. Адже за весь час існування Україна постійно виборює свою незалежність. Так, ми незалежні, але чомусь завжди маємо це доводити. І ця незалежність ніколи не дається нам просто так. У нас є тільки ми. Сподіватися варто лише на себе, – говорить Володимир. – Насправді це буде перший вихідний після зйомок шоу «Хто зверху?» Думаю, я просто відпочиватиму. Можливо, зустрінуся з друзями та схожу на акцію, адже в такий день особливо важливо нагадувати про наших військовополонених. Дуже хочеться провести цей день тихо, та й не відчуваю потреби кудись виїжджати. Хочеться бути вдома. Вірю, що настане час, коли зможемо гучно святкувати, проте не зараз.

Назар Задніпровський, актор серіалів «Будиночок на щастя» і «Любов, як вона є»

Піти на мирну акцію і стати донором крові: зірки Нового – про плани на День Незалежності

– Для мене це свято означає, що Україна відбулася як незалежна держава. Україна живе! Поранена, побита, але вона живе на зло нашим ворогам. Це свято на 100% гарантує, що Україна буде жити по- Новому. І всі нові досягнення будуть 100% висвітлюватися на Новому каналі, – впевнений Назар. – 24 серпня я буду вітати з Днем Незалежності нашу героїчну Одесу! Маю честь виступати на святкових концертах з друзями «Дизель Шоу». І обов’язково привітаю кохану дружину з днем народження: Бог подарував мені Ірину та незалежність України в один день.

Андрій Черепущак, ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!»

Піти на мирну акцію і стати донором крові: зірки Нового – про плани на День Незалежності

– Незалежність – це насамперед свобода. Найголовніше, щоб наша країна була вільною, щоб вона не залежала від жодних інших країн. Ми довели всьому світу, які ми сильні, і що можемо за себе постояти! – каже Андрій. – Цього року в День Незалежності я братиму участь у благодійній акції зі здачі крові. Всім дуже рекомендую ставати донорами й теж долучатися до таких акцій. Бо кров треба здавати завжди. А тим паче, якщо ви можете комусь допомогти.

будиночок на щастя Любов як вона є мамо ваш вихід Новини НК Хто зверху? Хто знає
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь