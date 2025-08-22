На День Незалежності Новий канал покаже комедію Песики

Живи життя – святкуй День Незалежності разом з Новим та рахуй песиків у прямому ефірі, початок трансляції – 24 серпня о 19:00! А чому комедію «Песики» варто подивитись обов’язково, розповів актор фільму Кирило Ганін

Не встигли сходити на «Песиків» у кінотеатр? Не біда! 24 серпня о 19:00 глядачам Нового каналу покажуть телепрем’єру нашумілої комедії. А щоб перегляд був ще цікавішим, на Новому влаштували конкурс. Умови прості: уважно дивіться премʼєру фільму «Песики» з 19:00 до 21:00, рахуйте хвостатих протягом усього показу, пишіть відповіді в коментарях під постом у соцмережах Нового. На уважних глядачів чекає заохочення! А поки чекаєте на прем’єру, підготували для вас кілька фактів про фільм від актора комедії «Песики» Кирила Ганіна.

– На перший погляд може здатися, що в цьому кіно немає нічого особливого – звичайна історія про звичайне кохання. Але це не так, адже це фантастична історія про фантастичне кохання! Вона дає зрозуміти: хоч як би ти старався та намагався знайти любов, вона ніколи не приходить тоді, коли тобі хочеться, – впевнений актор фільму «Песики» Кирило Ганін. – Кохання – це дуже незручна річ, яка падає тобі на голову саме тоді, коли ти цього не очікуєш. І «Песики» дають зрозуміти, що кохання – це випадковість. Але настільки приємна, що ти з нею потім живеш усе життя.

Головну роль у комедії зіграла ведуча Нового каналу Леся Нікітюк.

– Ми з Лесею почали працювати ще до початку зйомок. У нас були проби, на яких програвали сцену, де приходимо до Лесі додому, і починається оце тваринне незрозуміло що, – сміється Кирило Ганін. – Скажу відверто: з Лесею було приємно працювати. Вона прислухалася до порад, сама ж їх питала, виконувала абсолютно всі побажання та вказівки режисера.

Компанію Лесі у фільмі, крім Кирила Ганіна, склали Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Повар Даніл, Володимир Ращук та Іван Бліндар.

– Найвеселішою під час зйомок стала одна з крайніх сцен. Та, де всі чоловіки з собак перетворюються назад на людей, – згадує Кирило Ганін. – Це було дуже смішно: вираз обличчя голих тіпів, які стоять на знімальному майданчику, ледь прикриті. І все, що ми хочемо в той момент, – це поїсти нормальної чоловічої їжі! Побачите у фільмі, про що я (сміється).

Святкуйте День Незалежності разом з Новим та беріть участь у розіграші! 24 серпня о 19:00 на каналі – комедійний фільм «Песики» з Лесею Нікітюк у головній ролі. Не пропустіть!