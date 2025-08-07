Ксенія Вертинська пригадала найдивніший день народження

Іменинниця та акторка серіалу Нового каналу «Сім’я по неділях» розповіла, як святкуватиме своє 35-річчя

7 серпня день народження відзначає неймовірна українська акторка Ксенія Вертинська. Напередодні свята донька народного артиста України Олексія Вертинського та акторка комедійного серіалу для всієї родини «Сім’я по неділях» (Новий канал) розповіла, як планує провести цей день.

– Цьогоріч у мене напівювілей. Виповнюється 35 років. Оскільки ми народилися в один день зі свекрухою, мамочкою Танею, то будемо святкувати разом. Завдяки цьому день вже став більш особливим, – ділиться Ксенія Вертинська. – На теплому сімейному святі будуть мої близькі та кохані люди. Мені таке подобається! Не люблю великі вечірки, шум та гамір. Цікаво, що подарують, бо зазвичай віш-листи не пишу, але цього року в мене були бажання, і я їх озвучила. Але й сюрпризи подобаються! І їх, до речі, в мене вистачає і без святкових днів. Презенти робить коханий чоловік. Завжди дивує приємними несподіванками (усміхається). А от найдивніший подарунок за цей рік я зробила собі сама! Це ревакцинація від дифтерії та правця (сміється).

Також Вертинська пригадала найбільш дивне святкування дня народження в житті.

– Це було у «ковідний» час. Особливо не було грошей та настрою святкувати, тож я була вдома. І от до мене прийшли… Сусіди! – розповідає Ксенія. – Я б не сказала, що це мої найкращі друзі, тож було доволі дивно провести з ними свято. Але не можу сказати, що погано! Просто неочікувано. А ще, знаєте, в такі моменти вкотре усвідомлюєш, як важливо мати своїх людей поряд.

Новий канал щиро вітає Ксенію Вертинську з днем народження та бажає лише найкращого під мирним небом. А ви, глядачі, чекайте прем’єру комедійного серіалу «Сім’я по неділях» вже восени в ефірі телеканалу!