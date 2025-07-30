Якою була в дитинстві акторка Катерина Кузнецова: подробиці

Акторка комедійного серіалу Нового каналу «Любов, як вона є», прем’єрні серії якого глядачі побачать вже восени, відверто зізналася, що в дитинстві не могла похвалитися зразковою поведінкою

Сьогодні популярна українська акторка Катерина Кузнецова – яскрава й талановита жінка з чіткою позицією та власним баченням світу. Такою була і в дитинстві. Батьки навіть встановили для доньки «комендантську годину» – своєрідне правило, яке мало хоча б трохи стримувати маленьку хуліганку, як називає себе сама Катерина. Та акторка зізнається: такі обмеження дитячої й підліткової свободи їй навіть подобались.

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– Мені здається, я вже народилася з сильним характером та власними поглядами (усміхається). Родина й середовище, в якому зростає дитина, це, звісно, дуже важливо. Але я переконана, що багато що закладено в нас із самого початку, – говорить акторка серіалу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова. – Та все ж я зростала в спортивній сім’ї – донька відомого футболіста, і це залишило відбиток. Була дуже бешкетна, абсолютна хуліганка, та при цьому завжди знала межі та з великою повагою ставилася до батьків.

Акторка зізнається: у дитинстві була не з тих, кого можна легко втримати вдома.

– Як і зараз, у моєму дитинстві була комендантська година, яка починалася о десятій вечора. До настання цього часу я мусила приходити додому, і знала це, але мені подобалося, – пригадує Катерина Кузнецова. – Та, зрештою, мені й зараз подобається комендантська година, єдине, що, звісно, не в таких умовах, у яких ми перебуваємо. Та якщо подумати, скільки оцих вечірок могло відбутися після дванадцятої, як зазвичай буває! А тепер є межа. І всі ми, як Попелюшка, маємо все встигнути до опівночі – і додому спати (усміхається).

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