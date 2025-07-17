Все про Новий канал: 27 цікавих фактів за 27 років існування канал

27 років тому, 15 липня 1998 року, на українському телепросторі з’явився Новий канал, без якого вже неможливо уявити медійний світ! Ми підготували 27 цікавих фактів про телеканал, його зірок і творців

27 цікавих фактів про Новий канал

1. Отже, у день народження Нового каналу, 15 липня 1998 року, мешканці Києва побачили перший прямий ефір програми «Студія», який вели Лідія Таран та Анастасія Образцова.

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2. Наймасштабніше шоу телеканалу всю історію його існування – «Фабрика зірок», чотири сезони якої відкрили для України чимало зірок. Проект дав старт творчій кар’єрі Даші Астаф’євої, Макса Барських, Еви Бушміной (LAYAH), Регіни Тодоренко, Світлани Тарабарової, Ольги Цибульської, Стаса Шурінса, Володимира Дантеса, Вадима Олійника, MamaRika, Діми Кадная (Kadnay), Колі Серги, Бориса Апреля (Зіанджа), Евгена Толочного (вокаліст групи «Скрябін») та багатьох інших популярних артистів. Продюсерами «Фабрики» були Юрій Нікітін, Наталія Могилевська, Костянтин Меладзе та Сергій Кузін.

3. Легендарне ранкове шоу Нового каналу «Підйом!» проіснувало в ефірі 15 років! За цей час ведучими програми були: Маша Єфросініна, Юрій Горбунов, Слава Фролова, Сергій Армішев, Сніжана Єгорова, Степан Казанін, Анастасія Касілова, Анна Седокова, Максим Неліпа, Андрій Доманський, Олег Панюта, Фоззі, Сергій Притула, Ольга Фреймут, Олександр Педан, Ольга Цибульська, Андрій Шабанов, Роман Скрипін, Юлія Ковальова, В’ячеслав Соломка, Олександр Скічко,Альона Мусієнко, Тетяна Ожелевська, Єгор Калейніков.

4. 12 років поспіль Новий канал промовляв оксамитовим голосом Олексія Сафіна. У вільний від роботи час бренд-войс телеканалу розсікав на байку разом із дружиною (до речі, вона теж працювала на Новому), а також грав діджей-сети на вінілі у столичних клубах.

З 2021 року голосом Нового каналу став Влад Волошин – професійний диктор і телеведучий, один з кращих голосів нашої країни.

– Ми провели фокус-групи, в яких тестували більше шести професійних голосів. Влад краще за всіх підійшов за тембром і тональністю. Він приніс в анонси та промо особливу інтонацію, бо кожну фразу пропускає через смисли, грає голосом, – зазначила маркетинг-директор Нового каналу Ольга Балабан. – Влад не просто начитує написані тексти, він миттєво адаптує їх, додає народності за допомогою класних автентичних слів. І в підсумку анонси Нового хочеться дивитися і дивитися!

5. Ви знаєте, що Новий канал перший в Україні показав індійське кіно? Варто зазначити, що на початку 2000-х закупити пакет таких фільмів – вельми сміливий експеримент, який обернувся високими рейтингами! А вже після Нового індійські фільми почали закуповувати й інші телеканали.

Новому каналу – 20 років! Свій День народження канал зустрів у новому «одязі»

6. За 26 років у Нового каналу змінилися чотири слогани. Перший – «Дивись на світ по-новому», існував з 2003 по 2005 рік. Другий – «Життя яскраве», з 2005 до 2014-го. У 2013 році Новий канал упевнено заявив: «Тут весело!» А з 2014 року слоганом телеканалу був – «Давай жити разом». З 2023 року повернувся до вже знайомого глядачам слогану «Дивись на світ по-Новому». Бо саме зараз уся наша країна щодня вчиться це робити.

7. Найвідоміші «довгожителі» Нового каналу – шеф-редактор і співведуча проекту «Ревізор із Тищенком» Анна Жижа, яка працює на телеканалі 11 років. А ще – Олександр Педан, Сергій Притула та Ольга Фреймут, які прийшли на Новий у 2008 році. Ще один ефірний «довгожитель» Нового – ведуча і автор проектів «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь. Її трудова книжка зберігається на Новому каналі вже восьмий рік.

8. Мало хто знає про те, що старт творчої кар’єри відомого дизайнера Андре Тана відбувся на Новому! Спочатку він працював стилістом каналу. Потім став ведучим проекту «Жертва моди», де перетворював звичайних перехожих на українських Джей Ло, Бритні Спірс та інших зірок світового масштабу.

9. Новий – перший в Україні телеканал, який заслужив золоту кнопку YouTube. Офіційний канал Нового на YouTube отримав це почесне Діджитал-визнання за перший мільйон передплатників. Зараз їх, до речі, вже більше 1 мільйона 900 тисяч. Всього у Нового три кнопки. Ще є срібна, яку дають за 100 тисяч передплатників. Її отримав проект «Ревізор».

10. На сьогодні у штаті телеканалу 537 співробітників. Це люди, які відповідають за унікальну атмосферу і контент Нового – від логістів, інженерів та прибиральниць до операторів, режисерів, стилістів, продюсерів і телеведучих.

11. Перший дім Нового каналу – офіс на вулиці Нагірна, 24/1. На самому початку він займав чверть поверху офісного приміщення – 15 кабінетів і одна невелика студія.

12. Сьогодні офіс Нового каналу розташований у центрі міста, на вулиці Тургенєвській. Він «розрісся» до просторої 6-поверхової будівлі з сучасними опенспейсами та багатофункціональною телестудією.

13. 24 «Телетріумфи». Саме таку кількість почесних статуеток отримали проекти, люди бекстейджа і обличчя Нового каналу за весь час його існування. До слова, цей рік видався особливо врожайним: п’ять нагород у розширеній лінійці номінацій у рамках престижної церемонії.

14. Новий канал – активний користувач соцмережі Instagram. На акаунті @novy_channel регулярно з’являються ексклюзивні фото та відео з життя ведучих і героїв телепроектів.

15. Чи знали ви, що знаменитий логотип Нового каналу за кордоном ідентичний знаку водневої бомби? Свого часу, виявивши цей збіг, топ-менеджери каналу вирішили, що, можливо, потрібно змінити в лого українську «Н» на латинську «N»? Але зрозуміли, що в цьому немає сенсу: тоді це був би знак нейтронної бомби! Пізніше, дізнавшись про Новий канал, зарубіжні медіапартнери припинили дивуватися «бомбі» на телеринку.

16. 2018 року на екрани повернувся відомий проект Нового каналу «Хто проти блондинок?» Він з’явився у 2009 році, і тоді його вів Андрій Доманський. А його новою ведучою шоу стала… Леся Нікітюк!

17. Кохання на Новому каналі – є! Від початку існування телеканалу сім’ями стали десятки пар новоканальців. Серед них і обличчя каналу! Так, наприклад, у 2015 році телеведучий Сергій Притула одружився зі співробітницею каналу Катериною, з якою познайомився, працюючи на «Підйомі». 2017 року Катерина Притула подарувала йому доньку Соломію. Ще одна подружня пара Нового каналу – журналісти проекту «Заробітчани» Максим Узол і Оля Манько. Минулого року експерт проекту «Страсті за Ревізором» Наталія Цоцка вийшла заміж за оператора Нового каналу Олександра Резніченка. А телеведуча Ольга Фреймут і генеральний директор Нового каналу Володимир Локотко щасливі у шлюбі, в якому народилося двоє дітей – син Валерій і донька Євдокія.

18. Ігрове шоу «Хто зверху?» 2018 року поставило особистий рекорд! Шостий сезон став найуспішнішим за всю історію існування проекту – частка глядачів у віці від 14-ти до 49-ти років у містах + 50тис. склала 12,53%! За минулі роки співведучими Сергія Притули були Ольга Фреймут та Катерина Варнава. Зараз капітан жіночої команди – Леся Нікітюк.

19. «Ревізор» і пост-шоу «Страсті за Ревізором» – авторські проекти Нового каналу. За дев’ять років в ефірі соціальне реаліті стало неофіційним навчальним посібником для українських готельєрів та рестораторів, а також створило тренд на «контрольний» формат, який підхопили інші канали. За історію проекту ведучими «Ревізора» були Ольга Фреймут та Вадим Абрамов.

20. На свій 20-й день народження Новий канал отримав чудовий подарунок – масштабний ребрендинг! Команда дизайнерів телеканалу розробила й реалізувала сучасну айдентику, логотип, оновила дизайн сайту і навіть створила власний шрифт – New Channel Font!

21. Instagram Нового каналу має майбільше підписників серед розважальних телеканалів України станом на липень 2025 року. На нас підписано понад мільйон людей! Дякуємо, наші улюблені читачі та глядачі, за вашу підтримку.

22. 24 лютого 2022 року, коли росія здійснила повномасштабний напад на Україну, Новий канал відійшов на деякий час від розважального контенту на сайті та у соцмережах. Ми створили окрему рубрику: «Військові новини», а згодом «#Добріісторії» – історії про волонтерів та звичайних українців, які всіми силами намагались допомогти своїй країні.

23. Після початку повномасштабної війни Новий канал зняв понад п’ять розважальних проєктів та продовжує це робити і зараз. А все для того, щоб радувати свого глядача та підтримувати один одного.

24. З 2000 по 2025 роки Новий канал отримав понад 18 нагород за свою роботу та розвиток. Все це завдяки улюбленим глядачам!

25. 2024 року ситком Нового каналу «Голова» отримав премію Гільдії сценаристів України в номінації «Найкращий сценарій комедійного серіалу».

26. Новий канал має чітку соціальну позицію: підримка незалежної вільної України, допомога всім, хто цього потребує, та підтримка рівних прав людини. У наших проєктах «Поле», «Єпитання», «Хто Знає?», «Розсміши коміка по-новому» беруть участь військові та ветерани війни. Крім цього, Новий канал підтримує і тих військових, які перебувають у реабілітаційних центрах. Наприклад, у травні 2024 року Новий канал влаштував квіз-шоу «Поле» для військових, які відновлюються після поранень в центрі RECOVERY в Черкасах. Також в квіз-шоу «Поле» могли пограти захисники, які проходять реабілітацію в полтавському та дніпровському центрах мережі RECOVERY.

Варто відмітити і те, що щороку Новий канал підтримує місць Прайду. Як в своєму телеефірі, так на сайті та в соцмережах.

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27. 2025 року другий сезон серіалу «Голова» став лауреатом Другої Премії Гільдії Сценаристів України 2025. Він отримав нагороду у номінації «Найкращий сценарій комедійного серіалу» – автори сценарію: Стас Хейло, Андрій Кукса, Контелев Діма, Слава Юшков, Антон Буров, Сергій Демченко. Нагадаємо, що другий сезон «Голови» – це продовження історії про прогресивних студентів, які взялися за розвиток села Антонівка.

Твій Новий канал!