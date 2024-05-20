«Він піднявся з крісла колісного і сказав: «Дякую за підтримку!»: Фіма Константиновський – про «Поле» для військових

Популярне шоу Нового каналу перетворилося на офлайн-подію для захисників, які проходять реабілітацію в полтавському та дніпровському центрах мережі RECOVERY

«Я тут заради брата, який воює з 2014 року і пройшов російський полон»: колишня поліцейська – про участь у «Полі»

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Формат «Поля» так припав до душі українцям, що кожен його випуск бʼє рекорди рейтингів, а користувачі соцмереж створюють яскраві відеовідгуки! Цього разу команда Нового каналу разом із ведучим Фімою Константиновським відтворила найрентинговіше квіз-шоу в стінах реабілітаційного центру. А його учасниками стали воїни, які щодня докладають зусилля для якнайшвидшого відновлення. За два дні «Поле» завітало одразу в два центри національної мережі RECOVERY, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони України. Хоча б на кілька годин воїни в Полтаві та Дніпрі перестали бути пацієнтами та взяли участь у квіз-дуелях.

Перед грою кожен учасник-військовий обрав тему, в якій обізнаний найкраще. Серед категорій були запитання про футбол, автомобільні марки, професії тощо. Усього взяли участь девʼять військових. І, звісно ж, не обійшлося без переможців: Віталій у Полтаві та Богдан у Дніпрі отримали символічні призи – тримери для волосся.

– Пишаюся нашими людьми, адже вони попри все вміють зберігати позитивний настрій. Усі дуже підтримували одне одного. А найбільше запамʼятався хлопець у Дніпрі, який втратив руку та ногу на передовій. Після гри він піднявся з крісла колісного, підійшов до мене і сказав: «Дякую за підтримку!» Все, що я зміг відповісти на це: «Дякую вам». І одразу вибіг на вулицю. Мене просто розпанахало, не міг припинити плакати хвилин 15, – пригадує Фіма Константиновський. – Взагалі чіпляє, коли військові дякують. Розумію, що вони вдячні всім цивільним, які допомагають, але ж то ми маємо дякувати їм. Тому для мене це було зворушливо і круто. І я дуже радий, що зміг бути причетним до такого заходу. Обовʼязково відвідуватиму, щойно зʼявлятимуться запит і можливість. З величезним задоволенням!

Учасники «Поля» в реабілітаційних центрах жартували та мали змогу поринути в атмосферу гри хоча б на кілька годин.

– Надважливо, що вони круто відгукувалися та казали, що змогли відволіктися завдяки «Полю». Звісно, реабілітація в Recovery – це корисно та потужно. Однак дні в стінах центру майже не відрізняються один від одного. Вже після гри військові ділилися, що «Поле» офлайн залишиться в памʼяті надовго. Адже окрім повноцінної реабілітації зʼявилася можливість розважитися завдяки таким заходам, які влаштував Новий канал. У цьому є сенс і користь! – ділиться емоціями ведучий «Поля».

Дякуємо українським бізнесам, які підтримали заходи та військових у реабілітаційних центрах, а саме: Orner, «Така мака», «Карпатська джерельна», «КиївХліб».

Вмикайте Новий канал щочетверга о 20:00 та дивіться квіз-шоу «Поле»! Провітріть голову з Фімою Константиновським!

Довідка:

The Floor – це формат вікторини, який розробила Talpa Studios. Шоу транслюють у Франції, Іспанії, Румунії, Німеччині, Італії та США. За правилами, у The Floor беруть участь 100 гравців. Вони змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожне з цих полів представляє різні категорії: від «Відомих спортсменів» і «Голлівудських акторів» до «Культових будівель» і «Ссавців». Учасник кидає виклик сусідньому супернику на квіз-дуель саме в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної теми. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе всі поля, виграє великий грошовий приз.

RECOVERY – національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Проект заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони України. На сьогодні 12 реабілітаційних центрів RECOVERY надають безоплатні послуги в Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому, Одесі (два заклади) і на Дніпровщині (три заклади). Загалом у центрах національної мережі вже отримали реабілітаційну допомогу понад 9000 пацієнтів.