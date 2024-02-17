Стань учасником шоу «Хто знає?» на Новому каналі! Приходь на зйомку!

Любиш дізнаватись цікаві факти? Хочеш весело провести час і допомогти заробити гроші для допомоги ЗСУ? Приходь за зйомки нової розважальної вікторини на Новому каналі та стань учасником!

У шоу змагатимуться дві команди. Капітан першої – комік та телеведучий Фіма Константиновський. Капітан другої – співак Вова Дантес. Щотижня з ними у командах гратимуть найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу. Відповідальна за атмосферу – чарівна ведуча Даша Астафʼєва.

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На кого ти зробиш ставку – на Вову чи Фіму? Приходь, вболівай за улюблену команду та допомагай збирати кошти на перемогу! Зйомки проходитимуть в м. Київ з 21 по 28 лютого 2024 року.

Заповнюй анкету, стань учасником шоу «Хто знає?» та допоможи команді Володимира Дантеса чи команді Фіми Константиновського зібрати гроші на благодійність.

Але насамперед ознайомся із правилами анкетування та правилами обробки персональних даних.

Прізвище та імʼя * Вік * Контактний телефон * Лінк на соц. мережі * Фото * Картинка

2 МБ За кого будеш вболівати (за Вову чи за Фіму)? * Перевірку на робота не пройдено Надіслати

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