«Часто торгую«Часто торгуються»: скільки Фіма Константиновський заробляє на корпоративахться»: скільки Фіма Константиновський заробляє на корпоративах

Ведучий ігрового шоу «Поле», який Новий канал покаже вже 7 березня, розповів, у яких випадках робить виняток і погоджується на менший гонорар за проведення заходу

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Фіма Константиновський здобув популярність не лише завдяки реаліті Нового каналу «Кохання на виживання», а й через участь у різних івентах. Глядачі полюбили зіркового ведучого за харизму, гумор та легкість у спілкуванні, тому його часто кличуть на проведення заходів. Однак найважче для Фіми – працювати аніматором. А от зйомки на телебаченні він не сприймає як складну роботу і завжди бере в них участь із задоволенням. Уже 7 березня Новий канал запремʼєрить розважальне шоу «Поле» з Фімою Константиновським. Весна відкриє поле можливостей, аби виграти! А поки що комік відверто розповів, скільки заробляє на проведенні заходів, і в яких випадках готовий поступитися в ціні.

– За час великої війни почав цінувати насамперед себе. Знаю, що в мене ніколи не було зіркової хвороби. Раніше ніяковів, коли казали: «Ой, ви такий класний ведучий! Один з найкращих». Зараз же просто дякую, бо розумію, що це справді так. Я дуже довго йшов до своєї мети, тож заслуговую на це. І знаю собі ціну, – ділиться Фіма Константиновський у YouTube-проекті «Гончарова подкаст». – Колись мені говорили: «От станеш популярним, зіркова хвороба наздожене. Без варіантів». Однак можна залишатися людиною. Приміром, на зйомках я завжди дякую всім операторам, звуковикам, стилістам і ставлюся до кожного з повагою.

Комік може погодитися на менший гонорар, якщо організатори заходу хочуть зробити внесок у добру справу.

– Коли озвучую вартість своїх послуг ведучого, а мені відповідають: «Та ти що, давай менше», я відмовляюсь. Але якщо бачу, що метою заходу є зменшення витрат, аби зробити благодійний внесок, тоді тільки за. Якщо ж хтось хоче просто більше заробити з людей і покласти собі в кишеню, то, звісно, боротимуся. Буду стояти на своєму або ж одразу відмовлятися, – чесно зазначив Фіма. – На щастя, зараз є корпоративи. За один можу заробити близько двох тисяч доларів, але зі мною часто торгуються. Були різні заходи, та я завжди звертаю увагу на те, хто саме замовляє. Зокрема, в мене є постійні клієнти з рідного міста, я їх називаю дніпровськими айтішниками (усміхається).

Дивіться премʼєру розважального ігрового шоу «Поле» з Фімою Константиновським вже 7 березня на Новому каналі!

Довідка:

The Floor – це формат вікторини, який розробила Talpa Studios. Шоу транслюють у Франції, Іспанії, Румунії, Німеччині, Італії та США. За правилами, у The Floor беруть участь 100 гравців. Вони змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожне з цих полів представляє різні категорії: від «Відомих спортсменів» і «Голлівудських акторів» до «Культових будівель» і «Ссавців». Учасник кидає виклик сусідньому супернику на квіз-дуель саме в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної теми. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе всі поля, виграє великий грошовий приз.