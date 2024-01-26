Новий каналНовини

«Часто торгуються»: скільки Фіма Константиновський заробляє на корпоративах

«Часто торгую«Часто торгуються»: скільки Фіма Константиновський заробляє на корпоративахться»: скільки Фіма Константиновський заробляє на корпоративах

Ведучий ігрового шоу «Поле», який Новий канал покаже вже 7 березня, розповів, у яких випадках робить виняток і погоджується на менший гонорар за проведення заходу

«Малював усю ніч»: Фіма Константиновський розігрує свої картини для допомоги ЗСУ

Зараз дивляться

Фіма Константиновський здобув популярність не лише завдяки реаліті Нового каналу «Кохання на виживання», а й через участь у різних івентах. Глядачі полюбили зіркового ведучого за харизму, гумор та легкість у спілкуванні, тому його часто кличуть на проведення заходів. Однак найважче для Фіми – працювати аніматором. А от зйомки на телебаченні він не сприймає як складну роботу і завжди бере в них участь із задоволенням. Уже 7 березня Новий канал запремʼєрить розважальне шоу «Поле» з Фімою Константиновським. Весна відкриє поле можливостей, аби виграти! А поки що комік відверто розповів, скільки заробляє на проведенні заходів, і в яких випадках готовий поступитися в ціні.

– За час великої війни почав цінувати насамперед себе. Знаю, що в мене ніколи не було зіркової хвороби. Раніше ніяковів, коли казали: «Ой, ви такий класний ведучий! Один з найкращих». Зараз же просто дякую, бо розумію, що це справді так. Я дуже довго йшов до своєї мети, тож заслуговую на це. І знаю собі ціну, – ділиться Фіма Константиновський у YouTube-проекті «Гончарова подкаст». – Колись мені говорили: «От станеш популярним, зіркова хвороба наздожене. Без варіантів». Однак можна залишатися людиною. Приміром, на зйомках я завжди дякую всім операторам, звуковикам, стилістам і ставлюся до кожного з повагою.

«Часто торгую«Часто торгуються»: скільки Фіма Константиновський заробляє на корпоративахться»: скільки Фіма Константиновський заробляє на корпоративах

Комік може погодитися на менший гонорар, якщо організатори заходу хочуть зробити внесок у добру справу.

– Коли озвучую вартість своїх послуг ведучого, а мені відповідають: «Та ти що, давай менше», я відмовляюсь. Але якщо бачу, що метою заходу є зменшення витрат, аби зробити благодійний внесок, тоді тільки за. Якщо ж хтось хоче просто більше заробити з людей і покласти собі в кишеню, то, звісно, боротимуся. Буду стояти на своєму або ж одразу відмовлятися, – чесно зазначив Фіма. – На щастя, зараз є корпоративи. За один можу заробити близько двох тисяч доларів, але зі мною часто торгуються. Були різні заходи, та я завжди звертаю увагу на те, хто саме замовляє. Зокрема, в мене є постійні клієнти з рідного міста, я їх називаю дніпровськими айтішниками (усміхається).

«Часто торгую«Часто торгуються»: скільки Фіма Константиновський заробляє на корпоративахться»: скільки Фіма Константиновський заробляє на корпоративах

Дивіться премʼєру розважального ігрового шоу «Поле» з Фімою Константиновським вже 7 березня на Новому каналі!

Довідка:

The Floor – це формат вікторини, який розробила Talpa Studios. Шоу транслюють у Франції, Іспанії, Румунії, Німеччині, Італії та США. За правилами, у The Floor беруть участь 100 гравців. Вони змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожне з цих полів представляє різні категорії: від «Відомих спортсменів» і «Голлівудських акторів» до «Культових будівель» і «Ссавців». Учасник кидає виклик сусідньому супернику на квіз-дуель саме в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної теми. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе всі поля, виграє великий грошовий приз.

новини нк новости поле
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь