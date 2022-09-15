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Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва для зустрічі із Зеленським та Шмигалем

Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва для зустрічі із Зеленським та Шмигалем

У четвер, 15 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва з робочим візитом

Це її третій візит до України від початку війни. Про це глава Єврокомісії повідомила у Twitter.

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– Я в Києві, вже втретє з початку російської війни. Так багато змінилося. Україна тепер кандидат в ЄС, –  написала вона.

Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва для зустрічі із Зеленським та Шмигалем

Фон дер Ляйєн повідомила, що в ході візиту зустрінеться з президентом України Володимир Зеленський і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб обговорити як продовжити зближення економік і людей, поки Україна просувається до вступу.

До цього, під час щорічної промови перед Європейським парламентом у Страсбурзі, голова ЄК заявляла, що Україна має увійти до європейської зони вільного роумінгу для мобільних телефонів: «Настав час зробити це». Крім того, фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 мільйонів євро на відновлення зруйнованих під час війни шкіл в Україні.

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Фото Getty Images

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