Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва для зустрічі із Зеленським та Шмигалем

Це її третій візит до України від початку війни. Про це глава Єврокомісії повідомила у Twitter .

– Я в Києві, вже втретє з початку російської війни. Так багато змінилося. Україна тепер кандидат в ЄС, – написала вона.

Фон дер Ляйєн повідомила, що в ході візиту зустрінеться з президентом України Володимир Зеленський і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб обговорити як продовжити зближення економік і людей, поки Україна просувається до вступу.

До цього, під час щорічної промови перед Європейським парламентом у Страсбурзі, голова ЄК заявляла, що Україна має увійти до європейської зони вільного роумінгу для мобільних телефонів: «Настав час зробити це». Крім того, фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 мільйонів євро на відновлення зруйнованих під час війни шкіл в Україні.

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