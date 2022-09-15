Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП: що відомо зараз

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Володимир Зеленський потрапив у ДТП у Києві: що відомо на цю годину

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Кортеж президента України Володимира Зеленського потрапив в аварію у Києві вночі, з 14 на 15 вересня, під час комендантської години. Про це повідомив його речник Сергій Нікіфоров. Що відомо про інцидент на цю годину – читай в матеріалі Нового каналу

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«У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено», – написав Нікіфоров. Після інциденту Зеленський з’явився в соціальних мережах з традиційним вечірнім зверненням до укранців:

Також відомо, що медики надали допомогу водію легковика. Після чого чоловіка на автомобілі швидкої допомоги доставили чоловіка в лікарню. Усі обставини ДТП з’ясують правоохоронці.

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