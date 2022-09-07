Презентація iPhone 14: де дивитися презентацію Apple 7 вересня

Нові iPhone 14 вже зовсім близько. Apple не зраджує своїй традиції і проведе подію восени. Розповідаємо де дивитися трансляцію нових пристроїв і на які анонси варто очікувати.

Стартує презентація Apple у середу, 7 вересня, о 20:00 за київським часом. Цього разу презентація смартфонів в Купертіно вперше за кілька років пройде в офлайн режимі.

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Де дивитися презентацію Apple

Переглянути захід прямо зі свого комп’ютера чи телевізора можна з кількох офіційних джерел.

Пряма трансляція від Apple на YouTube: дивіться відео

Власники Apple TV зможуть переглянути подію на пристроях чи у додатку.

Що покажуть на презентації

Apple проводить захід Far Out в середу, 7 вересня, на якому компанія представить нові моделі iPhone 14 і Apple Watch Series 8. Крім цього варто чекати і на інші анонси, як це часто буває. Попередні замовлення на нові iPhone та Apple Watch можуть розпочатися вже у п’ятницю, 9 вересня, а запуск відбудеться у п’ятницю, 16 вересня.

Фото – Apple, iStock

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